Eşi Evde Tekken Gök Gürleyince Hemen Eve Giden Adam Aşkıyla Herkesi Kıskandırdı

@serkanncaan adlı Instagram kullanıcısının eşiyle paylaştığı videosuna beğeniler yağarken, izleyiciler duygularını ifade etmek için yorumlarda buluştu. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Video kaydını başlatan Emine adlı kadın gök gürültüsünden korktuğunu ve dışarda olan eşinin eve gelip gelmeyeceğini merak ettiğini söyledi.
Kısa bir süre sonra ise eşi eve geldi ve ikili sıkı sıkı sarıldılar.
Eşine gök gürültüsünden dolayı mı geldiğini sorunca ise genç kadın “Evet, Allah ben gidiyorum! dedim.” yanıtını aldı.
İkilinin aşk dolu anları ise izleyicilere “Biz hiç sevilmemişiz.” dedirtti.
İşte o anlar 👇
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Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇
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Abi sigarayı paketine sokmakla bile uğrasmamis. Kurgu veya değil, iç ısıtıyor.