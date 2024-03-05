Mısırlı Motor Sürücüsü Yolcunun İsrailli Olduğunu Öğrenince Motorundan İnmesini İstedi

Mısır’ı gezmeye giden İsrailli turist, bir motor sürücüsüyle yaşadığı olayı paylaşmasıyla birlikte sosyal medyada gündem oldu. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Turist, gitmek istediği yere gidebilmek için motor taksiye bindi ve ardından şoförle muhabbet etmeye başladılar.
Şoför yolcusuna Mısır’ı beğenip beğenmediğini sordu ve turistte beğendiğini dile getirdi. Ardından ise sohbetleri ilerledi.
Şoför yolcuya nereli olduğunu sorunca ise aralarında esprili bir sohbet dönerken yolcu İsrailli olduğunu söyledi.
İsrailli olmasına şaşıran şoför ise yolcusunun inmesini istedi. Yaşananlara şaşıran yolcu ise şoförün ciddi olup olmadığını sorguladı.
Şoför motordan inen yolcuya taksiyle devam etmesini söyledikten sonra ise ikili ayrıldı.
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