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Mısırlı Motor Sürücüsü Yolcunun İsrailli Olduğunu Öğrenince Motorundan İnmesini İstedi

Mısırlı Motor Sürücüsü Yolcunun İsrailli Olduğunu Öğrenince Motorundan İnmesini İstedi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
05.03.2024 - 21:41

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Mısır’ı gezmeye giden İsrailli turist, bir motor sürücüsüyle yaşadığı olayı paylaşmasıyla birlikte sosyal medyada gündem oldu. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Turist, gitmek istediği yere gidebilmek için motor taksiye bindi ve ardından şoförle muhabbet etmeye başladılar.

Turist, gitmek istediği yere gidebilmek için motor taksiye bindi ve ardından şoförle muhabbet etmeye başladılar.

Şoför yolcusuna Mısır’ı beğenip beğenmediğini sordu ve turistte beğendiğini dile getirdi. Ardından ise sohbetleri ilerledi.

Şoför yolcusuna Mısır’ı beğenip beğenmediğini sordu ve turistte beğendiğini dile getirdi. Ardından ise sohbetleri ilerledi.

Şoför yolcuya nereli olduğunu sorunca ise aralarında esprili bir sohbet dönerken yolcu İsrailli olduğunu söyledi.

Şoför yolcuya nereli olduğunu sorunca ise aralarında esprili bir sohbet dönerken yolcu İsrailli olduğunu söyledi.

İsrailli olmasına şaşıran şoför ise yolcusunun inmesini istedi. Yaşananlara şaşıran yolcu ise şoförün ciddi olup olmadığını sorguladı.

İsrailli olmasına şaşıran şoför ise yolcusunun inmesini istedi. Yaşananlara şaşıran yolcu ise şoförün ciddi olup olmadığını sorguladı.

Şoför motordan inen yolcuya taksiyle devam etmesini söyledikten sonra ise ikili ayrıldı.

Şoför motordan inen yolcuya taksiyle devam etmesini söyledikten sonra ise ikili ayrıldı.
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