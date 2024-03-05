Sarhoş Olduktan Sonra Arkadaşının Ağzından Pipetle İçki İçtiği Anlar Viral Oldu

@sarapicsekya adıyla TikTok’ta içerikler üreten gencin arkadaşıyla yaptığı bir paylaşımından sonra izleyicilerin neredeyse midesi ağzına geldi. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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“Kafamız iyiyken arkadaşımın nasıl ruhunu içime çekiyorum oynat bakalım” notuyla paylaşılan videoda aslında ikili çok eğleniyordu.
Kız arkadaşının ağzına alkol döken genç ardından ise pipetle içti.
İzleyiciler de ikilinin kahkalarına eşlik etti ancak daha başkasının bardağından bile bir şey içemediğini dile getirenler oldu.
İşte o anlar 👇
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