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Ailesinin Çizdiği Çiçekleri Ölümsüzleştirmek İsteyen Kadın Yaratıcı Dövmesiyle Herkesten Beğeni Kazandı

Ailesinin Çizdiği Çiçekleri Ölümsüzleştirmek İsteyen Kadın Yaratıcı Dövmesiyle Herkesten Beğeni Kazandı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
07.03.2024 - 21:32

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@melocimm adlı TikTok kullanıcısı bakınca ailesini hatırlatacak bir dövme yaptırmak isteyince aklına gelen harika fikirle hemen ablasıyla iletişime geçti. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Genç kadın ablasına mesaj atarak aile fertlerine çiçek çizdirmesini istedi.

Genç kadın ablasına mesaj atarak aile fertlerine çiçek çizdirmesini istedi.

Dedesi, babaannesi, annesi, babası, ablası ve abisi onun için birer çiçek çizdiler.

Dedesi, babaannesi, annesi, babası, ablası ve abisi onun için birer çiçek çizdiler.

Ardından oluşturduğu buketi koluna tatlı bir dövme olarak yaptırdı.

Ardından oluşturduğu buketi koluna tatlı bir dövme olarak yaptırdı.

Onun için hem maneviyatı oldukça yüksek olan hem de estetik açıdan da etkileyici olan dövmesine herkesten beğeni geldi.

Onun için hem maneviyatı oldukça yüksek olan hem de estetik açıdan da etkileyici olan dövmesine herkesten beğeni geldi.

İşte detaylar 👇

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Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇

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