Ailesinin Çizdiği Çiçekleri Ölümsüzleştirmek İsteyen Kadın Yaratıcı Dövmesiyle Herkesten Beğeni Kazandı

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Genç kadın ablasına mesaj atarak aile fertlerine çiçek çizdirmesini istedi.
Dedesi, babaannesi, annesi, babası, ablası ve abisi onun için birer çiçek çizdiler.
Ardından oluşturduğu buketi koluna tatlı bir dövme olarak yaptırdı.
Onun için hem maneviyatı oldukça yüksek olan hem de estetik açıdan da etkileyici olan dövmesine herkesten beğeni geldi.
İşte detaylar 👇
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Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇
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