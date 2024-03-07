Halı Sahada Sakatlık Geçiren Adam Ambulansı Beklerkenki Halleriyle Herkesi Kahkahaya Boğdu

Arkadaşlarıyla halı sahaya fulbot maçı yapmak için giden adam maç esnasında yaşadığı talihsiz olay sonucu ambulansı beklerken herkesi güldürdü. Gelin eğlenceli sohbetlerine ve detaylara birlikte bakalım.
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Tendonları kopan ve dizi çıkan genç adam arkadaşının dizine yatarak sağlık ekiplerinin gelmesini bekliyordu.
Ambulans yaklaştıkça acısı artan adam öylesine gerilmişti ki stresini arkadaşlarıyla goygoy yaparak atmaya çalışıyordu.
Sağlık ekipleri müdahele etmeye başlayınca daha da gerilen adamın arkadaşları da dikkatini dağıtmak için ellerinden geleni yapıyordu.
Ancak onların bu komik halleri ve sohbetleri ortamın enerjisini arttıyordu. İzleyen herkes yaşananlara gülmeden edemedi.
İşte o anlar 👇
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Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu.
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