Kan Vermeye Gelen Köpeklerin Tepkilerini Derleyen Veteriner Hekimler Tespitleriyle Güldürdü

Veteriner hekim iki arkadaş çektikleri tespit videosuyla izleyen herkesi kahkahalara boğdu. Özellikle köpek sahibi olanların doğrulayacağı videoya gelin birlikte bakalım.
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İkili köpek cinslerine göre kan verirkenki hallerini canlandırıyorlardı.
Özellikle köpeklerin taklidini yapan genç kadının rolündeki başarısına tüm izleyicilerden tebrik geldi.
Chihuahua, French Bulldog, Border Collie, Rottweiler, Golden cinslerini ele alan ikili son olarak bir de kedilerden örnek verdiler.
Gülmekten video çekmekte zorlansalar da çıkan sonuç kısa sürede çokça etkileşim alarak viral oldu.
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Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇
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