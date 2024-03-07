Görüş Bildir
Haberler
Video
Kan Vermeye Gelen Köpeklerin Tepkilerini Derleyen Veteriner Hekimler Tespitleriyle Güldürdü

Kan Vermeye Gelen Köpeklerin Tepkilerini Derleyen Veteriner Hekimler Tespitleriyle Güldürdü

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
07.03.2024 - 22:03

İçerik Devam Ediyor

Veteriner hekim iki arkadaş çektikleri tespit videosuyla izleyen herkesi kahkahalara boğdu. Özellikle köpek sahibi olanların doğrulayacağı videoya gelin birlikte bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda

İkili köpek cinslerine göre kan verirkenki hallerini canlandırıyorlardı.

İkili köpek cinslerine göre kan verirkenki hallerini canlandırıyorlardı.

Özellikle köpeklerin taklidini yapan genç kadının rolündeki başarısına tüm izleyicilerden tebrik geldi.

Özellikle köpeklerin taklidini yapan genç kadının rolündeki başarısına tüm izleyicilerden tebrik geldi.

Chihuahua, French Bulldog, Border Collie, Rottweiler, Golden cinslerini ele alan ikili son olarak bir de kedilerden örnek verdiler.

Chihuahua, French Bulldog, Border Collie, Rottweiler, Golden cinslerini ele alan ikili son olarak bir de kedilerden örnek verdiler.

Gülmekten video çekmekte zorlansalar da çıkan sonuç kısa sürede çokça etkileşim alarak viral oldu.

Gülmekten video çekmekte zorlansalar da çıkan sonuç kısa sürede çokça etkileşim alarak viral oldu.

İşte detaylar 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
1
1
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?