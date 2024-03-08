Tatil Öncesi Köpeği İçin Plaj Hazırlığı Yapan Kadına “Köpek Benden Konforlu Yaşıyor” Yorumları Geldi

@melisolcay adlı TikTok’un sevilen içerik üreticisi şimdilerce yaptığı bir tatil hazırlığında, köpeği için nasıl bir çanta hazırladığını anlattı. Ancak köpeği için A’dan Z’ye her şeyi düşünmüş olması izleyicilere “Ben ‘insan’ evladım için bunları yapmıyorum.” dedirtti. Gelin detayları birlikte öğrenelim.