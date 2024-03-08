Tatil Öncesi Köpeği İçin Plaj Hazırlığı Yapan Kadına “Köpek Benden Konforlu Yaşıyor” Yorumları Geldi

@melisolcay adlı TikTok’un sevilen içerik üreticisi şimdilerce yaptığı bir tatil hazırlığında, köpeği için nasıl bir çanta hazırladığını anlattı. Ancak köpeği için A’dan Z’ye her şeyi düşünmüş olması izleyicilere “Ben ‘insan’ evladım için bunları yapmıyorum.” dedirtti. Gelin detayları birlikte öğrenelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Videoya “Benim çocuğum olursa dünyanın en şımarık insanı olacak.” cümlesiyle başlayarak aslında köpeği için hazırladığı tatil bavulundan her şey çıkabileceğine dair izleyicileri hazırladı.
Ardından ise minik köpeği için yaptığı hazırlığı anlatmaya başladı. Yanına can simidi ve köpeği ıslanmak istemezse diye şişme yatak aldığını söyledi.
Aslında başlangıçta her şey tamamdı. Ama kuma sabitlenen tasma aleti, ördekli havlu, tatil temalı oyuncak, tasmalıyken kaçmaya çalışmasın diye kurulabilir çadır aldığını da ifade etti.
Şanslı miniğin bir de kozmetik çantası vardı. Oradakilerin çok daha detaylı ürünler olduğunu tahmin edersiniz.
Video karşısında izleyiciler ise şaşkın haldeydi. Minik köpek böyle bir annesi olduğu için çok şanslı olsa da, genç kadının bu saydıklarını plaja nasıl taşıyacağı merak konusu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
İşte detaylar 👇
Yorum kutusu ise köpeğin konforlu yaşamına şaşıranlarla doldu. 👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda