Paris’te Bir Restoranda Kıyafeti Açık Olduğu İçin Uyarılan Kadın Yemeğini Yerken Montunu Giymek Zorunda Kaldı

Aisha Gonzalez adlı kadın Paris’te bir restoranda yaşadığı olayla gündem oldu. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Genç kadın mekana giderken üstüne fotoğrafta gördüğünüz beyaz braleti giymişti.
Kız arkadaşıyla birlikte Paris seyahatlerinde yemek yemek için tercih ettikleri restoranda ise tahmin edemeyecekleri şeyler yaşandı.
Kıyafeti mekan yetkilileri tarafından uygun görülmediği için garson yanlarına gelip başka bir şey giyme ihtimallerini sordu.
Bunun üzerineyse ikili montlarını giymek zorunda kaldılar.
Neden böyle bir şey yaşandığına anlam veremeyen Aisha ise TikTok hesabından olaya dair sinirini paylaştığı bir video yayınladı.
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İşte o anlar 👇
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Ben hepsi tek tornadan çıkmış bu pençe gibi tırnaklardan ve ördek ağızlardan çok sıkıldım. Ve çoğu erkeğin böyle tipleri beğenmesinden de.