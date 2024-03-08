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Otelde Güvenlik Önlemlerini Abartan Kadın “Osmanlı, Viyana Kuşatmasında Bu Kadar Önlem Almadı” Dedirtti

Otelde Güvenlik Önlemlerini Abartan Kadın “Osmanlı, Viyana Kuşatmasında Bu Kadar Önlem Almadı” Dedirtti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
08.03.2024 - 16:37

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Bir kadın kendini tedirgin hissettiği bir otelde kalırken aldığı önlemleri paylaştı. Kapıya bitmeksizin bir düzenek kuran kadın neler yapmış, gelin birlikte bakalım.

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Kadınlar için otelde güvenlik tüyoları notuyla paylaşımı yapan kadın, öncelikle kapının deliğini kapatmakla başladı.

Kadınlar için otelde güvenlik tüyoları notuyla paylaşımı yapan kadın, öncelikle kapının deliğini kapatmakla başladı.

Ardından ise kapı sürgüsüne sıkışması için havlu koydu ve askıyla güçlendirdi.

Ardından ise kapı sürgüsüne sıkışması için havlu koydu ve askıyla güçlendirdi.

Kapı koluna da orta boy havlu yerleştirip kapının boşluklarını koli bandıyla kapattı.

Kapı koluna da orta boy havlu yerleştirip kapının boşluklarını koli bandıyla kapattı.

Kapının altına da kapıyı durdurması için alarm koydu. Ardından ise uyurken de yardım çağrısı butonuna yakın olmak gerektiğini önerdi.

Kapının altına da kapıyı durdurması için alarm koydu. Ardından ise uyurken de yardım çağrısı butonuna yakın olmak gerektiğini önerdi.

İşte tüm detaylar 👇

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Ancak izleyiciler tüm bu önlemleri abartılı bularak yorumlarda buluştu. Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇

Ancak izleyiciler tüm bu önlemleri abartılı bularak yorumlarda buluştu. Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇

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