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Köpek Cinsleri Çağrı Merkezinde Çalışsalardı Nasıl Olurdu Sorusunun Nokta Atışı Tespitlerle Güldüren Cevabı

Köpek Cinsleri Çağrı Merkezinde Çalışsalardı Nasıl Olurdu Sorusunun Nokta Atışı Tespitlerle Güldüren Cevabı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
08.03.2024 - 13:11

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@joetasker adlı yabancı içerik üreticisi, TikTok hesabından yaptığı bir içerik serisiyle herkesi güldürdü. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Köpek dostlarımızın cinslerine göre farklılık gösteren belirgin özellikleri hemen hemen hepimizin bildiği bir durum.

Köpek dostlarımızın cinslerine göre farklılık gösteren belirgin özellikleri hemen hemen hepimizin bildiği bir durum.

Kimisi neşeli mi neşeli olurken, kimisi küçücük bedenine ne öfkeler sığdırıyor. Bazısı ise birazdan izleyeceğiniz gibi salyalarına hakim olamıyor.

Kimisi neşeli mi neşeli olurken, kimisi küçücük bedenine ne öfkeler sığdırıyor. Bazısı ise birazdan izleyeceğiniz gibi salyalarına hakim olamıyor.

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Sizin de zaman zaman eğer dile gelselerdi nasıl olurdu diye düşündüğünüz oluyorsa bu tespitlerle yakındır diyebiliriz.

Sizin de zaman zaman eğer dile gelselerdi nasıl olurdu diye düşündüğünüz oluyorsa bu tespitlerle yakındır diyebiliriz.

Örneğin bir Poodle’ın kokoş olduğunu düşünmemek elde değil.

Örneğin bir Poodle’ın kokoş olduğunu düşünmemek elde değil.
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Ya da bir Doberman’ın asil mi asil, biraz da sert bir tipleme olabileceğini düşünmemek de zor.

Ya da bir Doberman’ın asil mi asil, biraz da sert bir tipleme olabileceğini düşünmemek de zor.

Tüm farklılıklarıyla hayatımıza renk katan minik dostlarımızın çağrı merkezinde çalıştığı bir dünya işte ancak böyle özetlenirdi.

Tüm farklılıklarıyla hayatımıza renk katan minik dostlarımızın çağrı merkezinde çalıştığı bir dünya işte ancak böyle özetlenirdi.

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