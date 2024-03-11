“30’lu Yaşlarında Çocuksuz Bir Kadın Olmak mı Yoksa Anne Olmak mı” Sorusu Sosyal Medyayı İkiye Böldü

@ebtilley adlı TikTok kullanıcısı bir kadın 30’larında bekar bir kadın olarak bir günde neler yaptığını anlattığı bir paylaşım yaptı. Paylaşımını Twitter’da alıntılayan bir sayfanın “30’larında annelik mi yoksa bu mu” şeklinde bir soru yönetmesiyle de ortalık biraz karıştı. Gelin detaylara birlikte bakalım.