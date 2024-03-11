“30’lu Yaşlarında Çocuksuz Bir Kadın Olmak mı Yoksa Anne Olmak mı” Sorusu Sosyal Medyayı İkiye Böldü

@ebtilley adlı TikTok kullanıcısı bir kadın 30’larında bekar bir kadın olarak bir günde neler yaptığını anlattığı bir paylaşım yaptı. Paylaşımını Twitter’da alıntılayan bir sayfanın “30’larında annelik mi yoksa bu mu” şeklinde bir soru yönetmesiyle de ortalık biraz karıştı. Gelin detaylara birlikte bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Cumartesi gününe 10’da uyanarak başladığını söyleyen kadın o yaşlarda ‘çocuksuz’ olmanın nasıl olduğunu anlatıyordu.
Akşamdan kalma olduğunu, kahve içmeye dışarı çıktığını ve günün nasıl ilerleyeceği belli olmayabilir diye çanta hazırladığını söyledi.
Sık sık arkadaşlarıyla vakit geçirdiğine vurgu yapan kadın onlarla tenise, eğlenceye ve sonraki gün de bruncha gideceklerini anlattı.
Tek sorumlu olduğu şeyin ise köpeği olduğunu, bekar ve çocuksuz biriyseniz sorumluluklarınızın sadece kendiniz olduğunu ifade etti.
Ancak videonun yeniden paylaşılırken “30’larında annelik mi yoksa bu mu” denmesi izleyicileri ikiye böldü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Kimileri herkesin kendi kararı olduğunu ve saygı duyulması gerektiğini belirtirken kimileriyse yaşlanınca yalnız kalmayı örnek vererek kadının düşüncesini eleştirdi.
İşte detaylar 👇
Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda