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Ülkelere Göre ‘İlk Buluşmada’ Değişkenlik Gösteren Belirgin Özelliklerin Tespiti İzleyicileri Güldürdü

Ülkelere Göre ‘İlk Buluşmada’ Değişkenlik Gösteren Belirgin Özelliklerin Tespiti İzleyicileri Güldürdü

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
11.03.2024 - 12:58

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@hengi.and.erlend adlı Instagram hesabından içerik üreten Helgi ve Erlend son zamanlarda değindikleri bir konuyla milyon izlenme aldılar. Bunun sebebi ise yaptığı tespitlerin hem doğru olmadı hem de güldürmesiydi. Gelin videonun detaylarına birlikte bakalım.

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İçerik üreticisi ikili, ülkelere göre insanların ilk buluşmada nasıl davranacağına ya da hangi hediyelerle geleceklerine dair tespitlerde bulundu.

İçerik üreticisi ikili, ülkelere göre insanların ilk buluşmada nasıl davranacağına ya da hangi hediyelerle geleceklerine dair tespitlerde bulundu.

Örneğin Fransızlar tabii ki vazgeçilmezleri kruvasan eşliğinde bir buluşma gerçekleştireceklerdi.

Örneğin Fransızlar tabii ki vazgeçilmezleri kruvasan eşliğinde bir buluşma gerçekleştireceklerdi.

Japonların konuğu ise yemeklerin olmazsa olmazı soya sosuydu.

Japonların konuğu ise yemeklerin olmazsa olmazı soya sosuydu.

İtalyanlar da ellerinde adeta bir spagetti buketiyle tasvir edilmişti.

İtalyanlar da ellerinde adeta bir spagetti buketiyle tasvir edilmişti.

Konu bizlere gelinceyse heyecandan ilk buluşmada evlenme teklifi edilen bir örnek yer aldı. Türk izleyicilerse bu tespiti kahkahalarıyla doğruladı.

Konu bizlere gelinceyse heyecandan ilk buluşmada evlenme teklifi edilen bir örnek yer aldı. Türk izleyicilerse bu tespiti kahkahalarıyla doğruladı.
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