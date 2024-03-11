Bir Kadın Elektroşokla Kesilen Tavukların Haram Sayıldığını Öğrendiğini Takipçileriyle Paylaştı

Büşra Eskizeybek adlı genç kadın öğrendiği bilgiyi takipçileriyle paylaşması üzerine bilmeyen izleyicilerini aydınlattı, gelin detaylara birlikte bakalım.
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Genç kadın mevlid yapacakları için hazırlık esnasında elektroşokla kesilen etin haram olduğunu öğrendiğini ve birçok markanın böyle kestiğini söyledi.
Sebebini ise hayvanın kanının donması şeklinde belirtti. Bazı takipçileri de doğru bir bilgi verdiğini söyleyerek helal kesim yapan birkaç marka önerdi.
Araştırmalar doğrultusunda ise bunun haram olup olmamasıyla ilgili birçok görüş var.
Kimileri elektroşok olan hayvanın yaralı sayılmasından dolayı kurban olamayacağını ancak hemen kanı akıtılırsa yenilebileceğini söylüyor.
Kimileriyse bu konudaki tartışmaların bir netlik taşımadığını ifade ederek meselenin hayvanın acı çekmeden kesilmesi olduğunu söylüyor.
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Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇
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