Avrupalı Genç Adamın Türk Sürücüyle Olan Yolculuğunda Neredeyse Panik Atak Yaşadığı Güldüren Anlar

Louis adlı genç, kız arkadaşıyla İstanbul Arnavutköy sokaklarında paylaştığı yolculuk esnasında panik hallerine hakim olamadı. İkili bir türlü ortak bir nokta bulamayınca o anlar izleyenleri güldürdü. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Louis’in gerginliği arkadaşının hızlı gittiğini düşünmesinden kaynaklıydı ve yavaşlamasını istiyordu.
Ancak genç kadın hızlı sayılabilecek bir sürüş yapmıyordu. Louis’i geren muhtemelen Aranvutköy’ün dar sokakları ve trafiği olmalıydı.
İkilinin İngilizce tartıştığı anlarda genç kadının cümle aralarında sinirini ifade edebilmek için Türkçe kelimeler sıkıştırması herkesi güldürdü.
Louis ise arkadaşının şoförlüğüne güvenmediğini söyleyerek bu stresli anlara dayanamadığı için arabadan indi.
Yorumlarda buluşan izleyiciler de şoförle hemfikir olduklarını ve Louis’in abarttığını dile getirdiler.
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Gelen yorumlar ise bu yönde oldu. 👇
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