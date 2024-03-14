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Spor Yaptığı Anları Editleyerek Paylaşan İçerik Üreticisi Ortaya Çıkan Görüntüyle İzleyicilerin Beynini Yaktı

Spor Yaptığı Anları Editleyerek Paylaşan İçerik Üreticisi Ortaya Çıkan Görüntüyle İzleyicilerin Beynini Yaktı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
14.03.2024 - 21:09

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İlayda Oymak adlı içerik üreticisi “Böyle devam edersek yaza anca toplarız” notuyla spor salonundan bir paylaşım yaptı. Paylaşımıyla da kısa sürede viral oldu. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Aslında video basit bir editten ibaretti ancak ilk bakışta bunu anlamak kolay olmadı.

Aslında video basit bir editten ibaretti ancak ilk bakışta bunu anlamak kolay olmadı.

Önce kol çalışırken çekim yapan kadın ardından bacak çalışırken çekim yapmıştı.

Önce kol çalışırken çekim yapan kadın ardından bacak çalışırken çekim yapmıştı.

Ve bu iki görüntüyü bel kısmından birleştirerek aynı anda hem kol hem bacak çalıştığı bir video meydana getirdi.

Ve bu iki görüntüyü bel kısmından birleştirerek aynı anda hem kol hem bacak çalıştığı bir video meydana getirdi.

Ancak yüzü ile bacaklarının farklı yöne bakıyor olması tüyler ürperticiydi. İzleyiciler de yorumlarda buluşarak nasıl yaptığını anlamadıklarını dile getirdi.

Ancak yüzü ile bacaklarının farklı yöne bakıyor olması tüyler ürperticiydi. İzleyiciler de yorumlarda buluşarak nasıl yaptığını anlamadıklarını dile getirdi.

İşte o anlar 👇

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Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇
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