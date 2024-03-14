Felçli Köpeklerini Gezdirebilmek İçin Kendi İmkanlarıyla Tren Yapan Kadın Kalpleri Isıttı

@kopekvelisiii adlı Instagram hesabıyla bilinen Buket Özgünlü, sosyal medyaya başladığı günden beri sokak hayvanları için verdiği mücadeleyle tanınıyor. ‘Yaşama Tutunan Patiler Derneği’yle adeta tüm gücünü patili dostlarımız için kullanıyor. Son zamanlarda yaptığı bir paylaşım ise tüm sosyal medya platformlarında viral olmuş durumda. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Ruhsatlı bakım evinde şu an 560 patili dostumuzun bakımını üstlenen Buket Özgünlü’nün serüveni sokaktaki canları beslemesiyle başlamıştı.
Ardından ise bakım evini kurarak özellikle engelli canların üzerinde durmak istemişti.
Şimdilerde ise engelli canlar için kendi imkanlarıyla yaptığı bir trenle onları yine mutlu etti.
Her vagona bir köpek yerleştiren Buket Özgünlü için onların sokakta geziyormuş gibi hissetmesi paha biçilemezdi.
Patili dostlarımızın mutluluğu da yüzlerinden okunuyordu. O anları izleyenler ise merhametli kadını tebrik etmeden geçemedi.
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İşte kalpleri eriten o anlar 👇
Gelen tepkiler ise bu yönde. 👇
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