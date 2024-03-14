Felçli Köpeklerini Gezdirebilmek İçin Kendi İmkanlarıyla Tren Yapan Kadın Kalpleri Isıttı

@kopekvelisiii adlı Instagram hesabıyla bilinen Buket Özgünlü, sosyal medyaya başladığı günden beri sokak hayvanları için verdiği mücadeleyle tanınıyor. ‘Yaşama Tutunan Patiler Derneği’yle adeta tüm gücünü patili dostlarımız için kullanıyor. Son zamanlarda yaptığı bir paylaşım ise tüm sosyal medya platformlarında viral olmuş durumda. Gelin detaylara birlikte bakalım.