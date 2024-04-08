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Musmutlu Bir Aşk Yaşayan Fenomen Polina Chursanova ve Kerem Arseven'in Bebeklerinin Cinsiyeti Belli Oldu

Musmutlu Bir Aşk Yaşayan Fenomen Polina Chursanova ve Kerem Arseven'in Bebeklerinin Cinsiyeti Belli Oldu

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
08.04.2024 - 10:37 Son Güncelleme: 08.04.2024 - 11:33

YouTube vloglarıyla tanıdığımız Polina Chursanova sosyal medyanın en sevilen influencerlardan biri oldu. Aile hayatıyla içimizi ısıtan fenomen ikinci bebeğinin cinsiyetini sade bir paylaşımla duyurdu.

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Rus asıllı Polina Chursanova YouTube üzerinden paylaştığı vlog videolarıyla kısa sürede geniş bir kitle tarafından tanındı.

Rus asıllı Polina Chursanova YouTube üzerinden paylaştığı vlog videolarıyla kısa sürede geniş bir kitle tarafından tanındı.

YouTube'un ardından Instagram'da da sıkça karşımıza çıkmaya başlayan genç fenomenin paylaşımları da yakından takip edilir oldu.

YouTube'un ardından Instagram'da da sıkça karşımıza çıkmaya başlayan genç fenomenin paylaşımları da yakından takip edilir oldu.

Sadece sosyal medya paylaşımlarıyla da söz ettirmedi kendinden, bir süre sonra merakla beklenen aşk hayatı da devreye girdi.

Sadece sosyal medya paylaşımlarıyla da söz ettirmedi kendinden, bir süre sonra merakla beklenen aşk hayatı da devreye girdi.

Polina, 2017 yılında Amerika'da tanıştığı Edirneli iş insanı Kerem Arseven'le aşk yaşamaya başlamıştı. Romantik ilişkileriyle herkese gıpta ettiren çift 2021 yılında Edirne'de nikah masasına oturdu.

Polina, 2017 yılında Amerika'da tanıştığı Edirneli iş insanı Kerem Arseven'le aşk yaşamaya başlamıştı. Romantik ilişkileriyle herkese gıpta ettiren çift 2021 yılında Edirne'de nikah masasına oturdu.

Bir ömür boyu mutluluğa "Evet" diyen Arseven nikah töreninin ardından şu ifadelerle duygularını anlatmıştı:

Bir ömür boyu mutluluğa "Evet" diyen Arseven nikah töreninin ardından şu ifadelerle duygularını anlatmıştı:

'Amerika'daki şirketimin iş birlikleri sayesinde tanıştık 4 yıl önce ve bu 4 yıl boyunca birbirimize bağlılığımız arttı. O gün bugün de birbirimizi bırakmadık, bugün de evlendik. Geçen yıl New York'tan Türkiye'ye taşındık. Buraya taşınmadan önce zaten evlenmeye karar vermiştik. Covid kaynaklı biraz erteledik ama bugün artık birlikteliğimiz evlilik seviyesine geçti'

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Düğünden birkaç ay sonra sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Polina Chursanova hamilelik müjdesini vermişti.

Düğünden birkaç ay sonra sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Polina Chursanova hamilelik müjdesini vermişti.

27 Ağustos 2022 tarihinde Brooklyn'de bebeğini dünyaya getiren genç fenomen oğullarına Atlas adını verdiklerini açıklamıştı.

27 Ağustos 2022 tarihinde Brooklyn'de bebeğini dünyaya getiren genç fenomen oğullarına Atlas adını verdiklerini açıklamıştı.

İlk kez anne ve baba olma duygusuyla tanışan Polina ve Kerem çifti oğullarıyla beraber dünyayı gezerken paylaştıkları karelerle de görenlere gıpta ettirmeye devam ediyor.

İlk kez anne ve baba olma duygusuyla tanışan Polina ve Kerem çifti oğullarıyla beraber dünyayı gezerken paylaştıkları karelerle de görenlere gıpta ettirmeye devam ediyor.

Biz Atlas'ın büyüme serüvenlerini izlerken Polina'dan bir müjdeli haber daha geldi. Evlilikleriyle örnek gösterilen çift "Susam Vol. 2 👼🏻 Bu yola 4 kişi devam ediyoruz" notuyla ikinci kez bebek beklediklerini duyurdu.

Biz Atlas'ın büyüme serüvenlerini izlerken Polina'dan bir müjdeli haber daha geldi. Evlilikleriyle örnek gösterilen çift "Susam Vol. 2 👼🏻 Bu yola 4 kişi devam ediyoruz" notuyla ikinci kez bebek beklediklerini duyurdu.

"Atlas’a hamileyken doğuma kadar beklemiştik ama bu sefer cinsiyeti öğrenelim dedik🥲 Bu nedenle sizden de tahminleri alalım hehe 💘💘💘" notuyla bir paylaşım yapan Polina Chursanova bebeğinin cinsiyeti için takipçilerinden tahminler aldı.

"Atlas’a hamileyken doğuma kadar beklemiştik ama bu sefer cinsiyeti öğrenelim dedik🥲 Bu nedenle sizden de tahminleri alalım hehe 💘💘💘" notuyla bir paylaşım yapan Polina Chursanova bebeğinin cinsiyeti için takipçilerinden tahminler aldı.
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Pek çok fenomenin aksine sadece çekirdek aile olarak sade ve şık bir cinsiyet öğrenme yapan çift bebeğin kız mı yoksa erkek mi olduğunu pastaya kaldırdıkları kadehlerle öğrendi.

Pek çok fenomenin aksine sadece çekirdek aile olarak sade ve şık bir cinsiyet öğrenme yapan çift bebeğin kız mı yoksa erkek mi olduğunu pastaya kaldırdıkları kadehlerle öğrendi.

İkinci bebek heyecanını yaşayan Kerem Arseven ve Polina Chursanova çiftinin bir oğulları daha olacak! 💙🧿

İkinci bebek heyecanını yaşayan Kerem Arseven ve Polina Chursanova çiftinin bir oğulları daha olacak! 💙🧿

"it’s a… 🥹👼🏻🤍" notuyla paylaşılan o anları da buradan izleyebilirsiniz...

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beybi shark

içeriği okumadım, sadece şunu merak ediyorum: bunun bizim için neden bir haber değeri var? Kim bunun bir haber değeri olduğunu düşünüyor? Kim sıradan herhang... Devamını Gör

jane-su

Ne önemli bir haber ama

Balkan Türkleri

Bizim kızana bak sen,Amerikalara gitmiş de turnayı gözünden vurmuş orada 🥳