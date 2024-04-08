Musmutlu Bir Aşk Yaşayan Fenomen Polina Chursanova ve Kerem Arseven'in Bebeklerinin Cinsiyeti Belli Oldu

'Amerika'daki şirketimin iş birlikleri sayesinde tanıştık 4 yıl önce ve bu 4 yıl boyunca birbirimize bağlılığımız arttı. O gün bugün de birbirimizi bırakmadık, bugün de evlendik. Geçen yıl New York'tan Türkiye'ye taşındık. Buraya taşınmadan önce zaten evlenmeye karar vermiştik. Covid kaynaklı biraz erteledik ama bugün artık birlikteliğimiz evlilik seviyesine geçti'