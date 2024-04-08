Musmutlu Bir Aşk Yaşayan Fenomen Polina Chursanova ve Kerem Arseven'in Bebeklerinin Cinsiyeti Belli Oldu
Musmutlu Bir Aşk Yaşayan Fenomen Polina Chursanova ve Kerem Arseven'in Bebeklerinin Cinsiyeti Belli Oldu
İçeriğin Devamı Aşağıda
Rus asıllı Polina Chursanova YouTube üzerinden paylaştığı vlog videolarıyla kısa sürede geniş bir kitle tarafından tanındı.
YouTube'un ardından Instagram'da da sıkça karşımıza çıkmaya başlayan genç fenomenin paylaşımları da yakından takip edilir oldu.
Sadece sosyal medya paylaşımlarıyla da söz ettirmedi kendinden, bir süre sonra merakla beklenen aşk hayatı da devreye girdi.
Polina, 2017 yılında Amerika'da tanıştığı Edirneli iş insanı Kerem Arseven'le aşk yaşamaya başlamıştı. Romantik ilişkileriyle herkese gıpta ettiren çift 2021 yılında Edirne'de nikah masasına oturdu.
Bir ömür boyu mutluluğa "Evet" diyen Arseven nikah töreninin ardından şu ifadelerle duygularını anlatmıştı:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Düğünden birkaç ay sonra sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Polina Chursanova hamilelik müjdesini vermişti.
27 Ağustos 2022 tarihinde Brooklyn'de bebeğini dünyaya getiren genç fenomen oğullarına Atlas adını verdiklerini açıklamıştı.
İlk kez anne ve baba olma duygusuyla tanışan Polina ve Kerem çifti oğullarıyla beraber dünyayı gezerken paylaştıkları karelerle de görenlere gıpta ettirmeye devam ediyor.
Biz Atlas'ın büyüme serüvenlerini izlerken Polina'dan bir müjdeli haber daha geldi. Evlilikleriyle örnek gösterilen çift "Susam Vol. 2 👼🏻 Bu yola 4 kişi devam ediyoruz" notuyla ikinci kez bebek beklediklerini duyurdu.
"Atlas’a hamileyken doğuma kadar beklemiştik ama bu sefer cinsiyeti öğrenelim dedik🥲 Bu nedenle sizden de tahminleri alalım hehe 💘💘💘" notuyla bir paylaşım yapan Polina Chursanova bebeğinin cinsiyeti için takipçilerinden tahminler aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Pek çok fenomenin aksine sadece çekirdek aile olarak sade ve şık bir cinsiyet öğrenme yapan çift bebeğin kız mı yoksa erkek mi olduğunu pastaya kaldırdıkları kadehlerle öğrendi.
İkinci bebek heyecanını yaşayan Kerem Arseven ve Polina Chursanova çiftinin bir oğulları daha olacak! 💙🧿
"it’s a… 🥹👼🏻🤍" notuyla paylaşılan o anları da buradan izleyebilirsiniz...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
içeriği okumadım, sadece şunu merak ediyorum: bunun bizim için neden bir haber değeri var? Kim bunun bir haber değeri olduğunu düşünüyor? Kim sıradan herhang... Devamını Gör
Ne önemli bir haber ama
Bizim kızana bak sen,Amerikalara gitmiş de turnayı gözünden vurmuş orada 🥳