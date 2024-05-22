Mabel Matiz Yeni Şarkısı "Kömür"e Anlık Yükselince Sevenlerini de Fena Gaza Getirdi!

Her parçasıyla kalplerimizin en derin noktalarına dokunmayı başaran Mabel Matiz geçtiğimiz günlerde 'Kömür' adlı yeni şarkısını piyasaya sürdü. Listelere sağlam bir giriş yapan parçasına doyamayan Matiz'in şarkısına bir anda yükselmesi hayranlarını da aynı şekilde yükseltti.