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Mabel Matiz Yeni Şarkısı "Kömür"e Anlık Yükselince Sevenlerini de Fena Gaza Getirdi!

Mabel Matiz Yeni Şarkısı "Kömür"e Anlık Yükselince Sevenlerini de Fena Gaza Getirdi!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
22.05.2024 - 15:09

Her parçasıyla kalplerimizin en derin noktalarına dokunmayı başaran Mabel Matiz geçtiğimiz günlerde 'Kömür' adlı yeni şarkısını piyasaya sürdü. Listelere sağlam bir giriş yapan parçasına doyamayan Matiz'in şarkısına bir anda yükselmesi hayranlarını da aynı şekilde yükseltti.

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Kendine has tarzı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gözleri üzerinde tutmaya devam eden Mabel Matiz hayatımıza girdiği günden beri eşsiz parçalara imza atıyor.

Kendine has tarzı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gözleri üzerinde tutmaya devam eden Mabel Matiz hayatımıza girdiği günden beri eşsiz parçalara imza atıyor.

Güçlü sesiyle dinleyicilerini mest eden ünlü şarkıcının kendisinin söylediği parçalarla beraber diğer şarkıcılara verdiği şarkılar da hayran bırakıyor. Bunu en iyi örneklerinden biri de şüphesiz Zeynep Bastık'ın seslendirdiği "Lan" şarkısı!

Güçlü sesiyle dinleyicilerini mest eden ünlü şarkıcının kendisinin söylediği parçalarla beraber diğer şarkıcılara verdiği şarkılar da hayran bırakıyor. Bunu en iyi örneklerinden biri de şüphesiz Zeynep Bastık'ın seslendirdiği "Lan" şarkısı!

Mabel Matiz'in ilk kez İbrahim Selim'in programında bir kısmını seslendirdiği yeni şarkısı "Kömür" geçtiğimiz günlerde tüm platformlarda müzikseverlerle buluştu.

Mabel Matiz'in ilk kez İbrahim Selim'in programında bir kısmını seslendirdiği yeni şarkısı "Kömür" geçtiğimiz günlerde tüm platformlarda müzikseverlerle buluştu.

Her sözüyle yine ve yeniden dinleyicileri bambaşka bir dünyaya götürüp duygularına dokunan şarkı kısa sürede liste başı oldu.

Her sözüyle yine ve yeniden dinleyicileri bambaşka bir dünyaya götürüp duygularına dokunan şarkı kısa sürede liste başı oldu.

Parçanın piyasaya sürüldüğü anlarda gelen ilk tepkileri de sizler için derlemiştik:

Dinleyicileri gibi hayran kitlesi günden güne büyüyen Mabel Matiz de şarkısına bir türlü doyamadı diyebiliriz.

Dinleyicileri gibi hayran kitlesi günden güne büyüyen Mabel Matiz de şarkısına bir türlü doyamadı diyebiliriz.
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Twitter hesabından "Aniden gelen “gözleri kömüüür gömleğiii nakıııışşş” diye bağırma isteği" sözleriyle paylaşım yaparak yeni şarkısına bir kez daha yükselen ünlü şarkıcı hayranlarını da yükseltiverdi.

Twitter hesabından "Aniden gelen “gözleri kömüüür gömleğiii nakıııışşş” diye bağırma isteği" sözleriyle paylaşım yaparak yeni şarkısına bir kez daha yükselen ünlü şarkıcı hayranlarını da yükseltiverdi.
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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