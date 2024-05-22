Danla Bilic Hanımcı Erkekleri Seksi Bulduğu Açıklamasıyla Eleştirilince Herkese Ayar Verdi!
Danla Bilic Hanımcı Erkekleri Seksi Bulduğu Açıklamasıyla Eleştirilince Herkese Ayar Verdi!
Berfu Yenenler ile Talk Show Perileri'ne konuk olan Danla Bilic programda hanımcı erkekleri çok seksi bulduğunu söylemişti. Bunun üzerine aşk hayatı masaya yatırılan fenomen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kendisini eleştirilenlere ayar verdi!
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Danla Bilic, sosyal medyada paylaştığı makyaj videolarıyla kısa sürede adını geniş kitlelere duyurarak bir anda sosyal medyamızın vazgeçilmezlerinden oldu.
Açıklamaları ve paylaşımlarıyla sıkça manşetlerimize konu olan fenomen geçtiğimiz günlerde YouTube'da yayınlanan "Berfu Yenenler ile Talk Show Perileri" programının konuğu oldu.
"Bana hanımcı erkekler çok seksi geliyor. Hanımını dinleyen, sözünden çıkmayan, sadece onu öven" diyen Danla'nın "Ay Allah'ım nasip et ya" demesi de dikkatlerden kaçmadı.
Danla Bilic, bu sözlerin yer aldığı programın yayınlanmasından sonra DM'sinde bir anda "hanımcı" olduğunu iddia eden erkeklerin bittiğini de açıkladı.
Tüm bu açıklamalarından sonra bir de rest çeken ünlü fenomenin "Hanıma hizmet vatana hizmettir" paylaşımı da pek çok kişi tarafından haklı bulundu.
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Hanımcı erkekleri seksi bulması üzerine başta Twitter olmak üzere birçok platformda trendlere giren Danla Bilic kendisini eleştirenlere karşı sessizliğini korumadı.
. "Bir iki lafım olacak" diyerek konuya giren fenomenden etkileşim uğruna hakkında yorum yapanlara "kapak bana atılmasın" diye yanıt verdi.
Ardından eleştiri sahiplerine rest çeken Danla Bilic'ten "İstersem oradan oraya, ondan ona gezmeye devam ederim. İstersem aşık olur evlenirim, sıkılınca boşanırım. Ben ne istersem onu yaparım" çıkışı geldi.
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