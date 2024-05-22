Danla Bilic Hanımcı Erkekleri Seksi Bulduğu Açıklamasıyla Eleştirilince Herkese Ayar Verdi!

Berfu Yenenler ile Talk Show Perileri'ne konuk olan Danla Bilic programda hanımcı erkekleri çok seksi bulduğunu söylemişti. Bunun üzerine aşk hayatı masaya yatırılan fenomen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kendisini eleştirilenlere ayar verdi!