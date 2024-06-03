Tüm Annelerin İç Sesi Oldu: Gecenin Br Vakti Oğlu Can'ı Uyutmaya Çalışan Ezgi Mola Filtrelerle Eğlendi
Tüm Annelerin İç Sesi Oldu: Gecenin Br Vakti Oğlu Can'ı Uyutmaya Çalışan Ezgi Mola Filtrelerle Eğlendi
Geçtiğimiz kasım ayında oğlu Can'ı kucağına alan Ezgi Mola gözlerden kalpler çıkaran annelik paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Gecenin bir vakti oğlunu uyutmaya çalışan ünlü oyuncunun kendi kendine eğlendiği anlar annelerin iç sesi oldu.
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Rol aldığı her yapımı birkaç adım yukarı taşımayı başaran Ezgi Mola aynı zamanda Türkiye'nin en başarılı kadın oyuncularından bir tanesi şüphesiz.
Doğallığı, güzelliği, samimi halleri ve yetenekleriyle gönülleri fetheden ünlü oyuncunun özel yaşamı da yakından takip ediliyor elbette.
Hem romantik hem de bir o kadar eğlenceli ilişkilerini nikahla taçlandıran ikili düğünden kısa bir süre bebek beklediklerinin müjdesini vermişti.
Can adını verdiği oğlunu 23 Kasım 2023 tarihinden kucağına alan Ezgi Mola'ya annelik nasıl yakıştı anlatamayız. Ünlü oyuncunun bebeğiyle yaptığı her paylaşımı merakla beklenir oldu.
Kendisi annelerin iç sesi olmaya devam eden paylaşımlarıyla da dikkat çekmeye başladı. Geçtiğimiz akşam yine bu durumu anlatan birkaç kare yayınladı.
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Gecenin bir vaktinde kucağına aldığı oğlu Can'ı uyutmaya çalışırken kılıktan kılığa giren Mola'nın hallerini en iyi anneler anladı.
Yani paylaşımlardan da anlayacağınız üzere Ezgi Mola, gece saatlerinde bebek uyutsa bile Ezgi Mola'lığını yaparak doğallığıyla herkesi güldürmeyi başardı.
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Ne kadar para alıyorsunuz acaba merak ettim dünya üzerindeki tek anne ezgi mola mı nedir bu pr her hafta her hafta