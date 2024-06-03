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Tüm Annelerin İç Sesi Oldu: Gecenin Br Vakti Oğlu Can'ı Uyutmaya Çalışan Ezgi Mola Filtrelerle Eğlendi

Tüm Annelerin İç Sesi Oldu: Gecenin Br Vakti Oğlu Can'ı Uyutmaya Çalışan Ezgi Mola Filtrelerle Eğlendi

Ezgi Mola
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
03.06.2024 - 10:01

Geçtiğimiz kasım ayında oğlu Can'ı kucağına alan Ezgi Mola gözlerden kalpler çıkaran annelik paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Gecenin bir vakti oğlunu uyutmaya çalışan ünlü oyuncunun kendi kendine eğlendiği anlar annelerin iç sesi oldu.

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Rol aldığı her yapımı birkaç adım yukarı taşımayı başaran Ezgi Mola aynı zamanda Türkiye'nin en başarılı kadın oyuncularından bir tanesi şüphesiz.

Rol aldığı her yapımı birkaç adım yukarı taşımayı başaran Ezgi Mola aynı zamanda Türkiye'nin en başarılı kadın oyuncularından bir tanesi şüphesiz.

Hem komedi hem de dram türünde defalarca izlediğimiz Mola'yı izlerken bir yandan kahkaha atıyor bir yandan da gözyaşlarına boğuluyoruz.

Doğallığı, güzelliği, samimi halleri ve yetenekleriyle gönülleri fetheden ünlü oyuncunun özel yaşamı da yakından takip ediliyor elbette.

Doğallığı, güzelliği, samimi halleri ve yetenekleriyle gönülleri fetheden ünlü oyuncunun özel yaşamı da yakından takip ediliyor elbette.

Başarılı oyuncu, 2019 yılında ilişki yaşamaya başladığı işletmeci Mustafa Aksakallı'yla 8 Mayıs 2023'te nikah masasına oturmuştu.

Hem romantik hem de bir o kadar eğlenceli ilişkilerini nikahla taçlandıran ikili düğünden kısa bir süre bebek beklediklerinin müjdesini vermişti.

Hem romantik hem de bir o kadar eğlenceli ilişkilerini nikahla taçlandıran ikili düğünden kısa bir süre bebek beklediklerinin müjdesini vermişti.

Can adını verdiği oğlunu 23 Kasım 2023 tarihinden kucağına alan Ezgi Mola'ya annelik nasıl yakıştı anlatamayız. Ünlü oyuncunun bebeğiyle yaptığı her paylaşımı merakla beklenir oldu.

Can adını verdiği oğlunu 23 Kasım 2023 tarihinden kucağına alan Ezgi Mola'ya annelik nasıl yakıştı anlatamayız. Ünlü oyuncunun bebeğiyle yaptığı her paylaşımı merakla beklenir oldu.

Oğluşuyla yaşadıklarını takipçileriyle paylaşmaktan geri durmayan Mola'nın geçtiğimiz günlerde erkek annesi damarı kabarmış ve yolculuktan yaptığı paylaşımla güldürmüştü.

Kendisi annelerin iç sesi olmaya devam eden paylaşımlarıyla da dikkat çekmeye başladı. Geçtiğimiz akşam yine bu durumu anlatan birkaç kare yayınladı.

Kendisi annelerin iç sesi olmaya devam eden paylaşımlarıyla da dikkat çekmeye başladı. Geçtiğimiz akşam yine bu durumu anlatan birkaç kare yayınladı.
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Gecenin bir vaktinde kucağına aldığı oğlu Can'ı uyutmaya çalışırken kılıktan kılığa giren Mola'nın hallerini en iyi anneler anladı.

Gecenin bir vaktinde kucağına aldığı oğlu Can'ı uyutmaya çalışırken kılıktan kılığa giren Mola'nın hallerini en iyi anneler anladı.

Yani paylaşımlardan da anlayacağınız üzere Ezgi Mola, gece saatlerinde bebek uyutsa bile Ezgi Mola'lığını yaparak doğallığıyla herkesi güldürmeyi başardı.

Yani paylaşımlardan da anlayacağınız üzere Ezgi Mola, gece saatlerinde bebek uyutsa bile Ezgi Mola'lığını yaparak doğallığıyla herkesi güldürmeyi başardı.

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Uğur Küçükaşçı

Ne kadar para alıyorsunuz acaba merak ettim dünya üzerindeki tek anne ezgi mola mı nedir bu pr her hafta her hafta