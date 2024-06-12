Kızılcık Şerbeti'nde Büyük Buluşma! Ekip Diziden Ayrılan Oyuncularla Birlikteydi!
Kızılcık Şerbeti'nde Büyük Buluşma! Ekip Diziden Ayrılan Oyuncularla Birlikteydi!
Kızılcık Şerbeti'nin eski Apo'su (Settar Tanrıöğen) ve diziden ayrılan Umut (Serkan Tınmaz) ekip arkadaşları ile poz verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Rahatsızlığı nedeniyle Kızılcık Şerbeti'nden ayrılmak durumunda kalan eski Apo, Settar Tanrıöğen'den güzel haberler geldi.
Başarılı oyuncunun sağlığı iyiye giderken Şerbo'ya geri dönmeyeceği konuşuluyor. Ancak ekip onu unutmadı!
Diziden senaryodaki rolü bittiği için ayrılan Umut’u oynayan Serkan Tınmaz da aralarındaydı. Ekipten Rahimcan Kapkap (Metehan) ve Emrah Altıntoprak (Mustafa)'nın samimi pozu gündem oldu.
İşte o poz:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın