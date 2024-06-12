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Kızılcık Şerbeti'nde Büyük Buluşma! Ekip Diziden Ayrılan Oyuncularla Birlikteydi!

Kızılcık Şerbeti'nde Büyük Buluşma! Ekip Diziden Ayrılan Oyuncularla Birlikteydi!

Kızılcık Şerbeti
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
12.06.2024 - 09:44

Kızılcık Şerbeti'nin eski Apo'su (Settar Tanrıöğen) ve diziden ayrılan Umut (Serkan Tınmaz) ekip arkadaşları ile poz verdi.

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Rahatsızlığı nedeniyle Kızılcık Şerbeti'nden ayrılmak durumunda kalan eski Apo, Settar Tanrıöğen'den güzel haberler geldi.

Rahatsızlığı nedeniyle Kızılcık Şerbeti'nden ayrılmak durumunda kalan eski Apo, Settar Tanrıöğen'den güzel haberler geldi.

Başarılı oyuncunun sağlığı iyiye giderken Şerbo'ya geri dönmeyeceği konuşuluyor. Ancak ekip onu unutmadı!

Başarılı oyuncunun sağlığı iyiye giderken Şerbo'ya geri dönmeyeceği konuşuluyor. Ancak ekip onu unutmadı!

Diziden senaryodaki rolü bittiği için ayrılan Umut’u oynayan Serkan Tınmaz da aralarındaydı. Ekipten Rahimcan Kapkap (Metehan) ve Emrah Altıntoprak (Mustafa)'nın samimi pozu gündem oldu.

Diziden senaryodaki rolü bittiği için ayrılan Umut’u oynayan Serkan Tınmaz da aralarındaydı. Ekipten Rahimcan Kapkap (Metehan) ve Emrah Altıntoprak (Mustafa)'nın samimi pozu gündem oldu.

İşte o poz:

İşte o poz:

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