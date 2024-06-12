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Kızılcık Şerbeti Sezon Finali Çekimlerinde Kavgaya Atlayan Nursema'nın Kamera Arkası Güldürdü!

Kızılcık Şerbeti Sezon Finali Çekimlerinde Kavgaya Atlayan Nursema'nın Kamera Arkası Güldürdü!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
12.06.2024 - 08:55

Kızılcık Şerbeti sezon finalinde Mustafa dışında başına gelmedik kalmayan bir de Nursema vardı. Kamera arkasından görüntüler paylaşıldı.

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Kızılcık Şerbeti sezon finalinde Ünallar karışmıştı. Görkem ile Ömer'in ilişkisini Nilay ortaya çıkardı.

Kızılcık Şerbeti sezon finalinde Ünallar karışmıştı. Görkem ile Ömer'in ilişkisini Nilay ortaya çıkardı.

Hepimizin gerim gerim olduğu son sahnede, Ömer ile abisi Apo birbirine girdi. Apo, Ömer'e vurdu.

Hepimizin gerim gerim olduğu son sahnede, Ömer ile abisi Apo birbirine girdi. Apo, Ömer'e vurdu.

Yukarda da Görkem, Fatih'ten kaçarken Mustafa'nın kafasına vazo fırlattı. O kaosun içinde kavgayı ayırayım derken ezilen kişi Nursema'ydı.

Yukarda da Görkem, Fatih'ten kaçarken Mustafa'nın kafasına vazo fırlattı. O kaosun içinde kavgayı ayırayım derken ezilen kişi Nursema'ydı.

Apo'yla Ömer'in arasına korkusuz atlayan koca yürek Nursema, bir o yana bir bu yana çekiştirilmişti. O sahnenin kamera arkası görüntüleri paylaşıldı.

Apo'yla Ömer'in arasına korkusuz atlayan koca yürek Nursema, bir o yana bir bu yana çekiştirilmişti. O sahnenin kamera arkası görüntüleri paylaşıldı.

İşte o anlar:

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