Mehmet Ali Erbil Turnike Programını 7 Yıl Önce Vefat Eden Vatan Şaşmaz’ın Sesiyle Açtı!
Mehmet Ali Erbil Turnike Programını 7 Yıl Önce Vefat Eden Vatan Şaşmaz’ın Sesiyle Açtı!
Mehmet Ali Erbil'in sunumuyla bir kez daha ekranlara gelmeye başlayan Turnike yarışmasında duygusal anlar yaşandı. Program yedi yıl önce trajik bir şekilde hayatını kaybeden Vatan Şaşmaz'ın sesi ile başladı.
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Uzun bir süre sağlık sorunları nedeniyle ekranlardan uzak kalan şovmen Mehmet Ali Erbil, "Turnike" adlı yarışma programıyla tekrar izleyicilerinin karşısına çıktı.
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Programın ilk bölümünde, hayatını kaybeden Vatan Şaşmaz'ın sesi kullanıldı. Kulaklarda çınlayan o sesi izleyiciler tanıdı.
Yarışmada Mehmet Ali Erbil'in stüdyoya girişi esnasında kullanılan anons sesi, geçmişte kaybettiğimiz Vatan Şaşmaz'a aitti. Bu durumu izleyicilerle paylaşan Erbil, "Programın başında beni anons eden sesi tanıdınız mı? O ses Vatan Şaşmaz'a aitti. Daha önce de beni anons etmişti. Şimdi aramızdan ayrılalı 7 yıl oldu... Kendisini rahmetle anıyoruz" ifadelerini kullandı.
Şaşmaz'ın sesini yeniden duyan Erbil, stüdyoda duygusal anlar yaşadı.
"Çocuklar Duymasın" dizisindeki performansı ve birçok projede sunuculuk yapmasıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Vatan Şaşmaz, 27 Ağustos 2017 tarihinde İstanbul'da bir otelde, eski manken ve oyuncu Filiz Aker tarafından silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.
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İşte o anlar...
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