Serenay Sarıkaya Kimler Geldi Kimler Geçti'de Canlandırdığı "Leyla" Karakterini Şiir Gibi Anlattı!

Netflix'in akıllara kazının dizisi 'Kimler Geldi Kimler Geçti'nin ana karakteri Leyla hepimize bir yerden mutlaka dokundu. Karaktere hayat veren Serenay Sarıkaya tam da bunun nedenini açıkladı. İşte Sarıkaya'nın şiirsel anlatımıyla Leyla...