Serenay Sarıkaya Kimler Geldi Kimler Geçti'de Canlandırdığı "Leyla" Karakterini Şiir Gibi Anlattı!
Serenay Sarıkaya Kimler Geldi Kimler Geçti'de Canlandırdığı "Leyla" Karakterini Şiir Gibi Anlattı!
Netflix'in akıllara kazının dizisi 'Kimler Geldi Kimler Geçti'nin ana karakteri Leyla hepimize bir yerden mutlaka dokundu. Karaktere hayat veren Serenay Sarıkaya tam da bunun nedenini açıkladı. İşte Sarıkaya'nın şiirsel anlatımıyla Leyla...
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Serenay Sarıkaya, Metin Akdülger, Boran Kuzum ve Hakan Kurtaş gibi isimlerden oluşna efsane bir kadro ile hayatımıza giren Kimler Geldi Kimler Geçti akıllara kazındı.
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İlk sezonun ardından ikinci sezon onayı geldi gelmesine ancak beklemek sabır işi...
Dizide kadın erkek ilişkileri üzerine samimi bir pencere aralayan ekip, oyunculukları ile bizleri mest etmişti.
Dizide şüphesiz, en çok empati kurduğumuz karakter de Sarıkaya'nın hayat verdiği Leyla karakteri olmuştu.
Leyla, o kadar içimizden, o kadar bizdendi ki güzel oyuncu da bunu hissetmiş. Leyla'yı öyle bir anlatmış ki şiir dinler gibi olduk.
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İşte Serenay Sarıkaya'nın anlatımıyla başrolünde yer aldığı Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinde canlandırdığı Leyla Taylan karakteri...👇🏻
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