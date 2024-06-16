Görüş Bildir
Haberler
Dizi & Film
Leyla'nın Yeni Komşusu! "Kimler Geldi Kimler Geçti" Dizisine Yeni Bir Oyuncu Katılıyor!

Leyla'nın Yeni Komşusu! "Kimler Geldi Kimler Geçti" Dizisine Yeni Bir Oyuncu Katılıyor!

Kimler Geldi Kimler Geçti
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
16.06.2024 - 18:24

Yayınlandığı günden bu yana çok konuşulan 'Kimler Geldi Kimler Geçti' dizisinin ikinci sezon çalışmaları başlamıştı. Serenay Sarıkaya, Metin Akdülger, Boran Kuzum ve Hakan Kurtaş'ın yer aldığı dizinin yeni sezonunda kadroya efsane bir oyuncu daha katılıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Geçtiğimiz ay hepimizi Netflix'e koşturan “Kimler Geldi Kimler Geçti” dizisi yeni sezon onayı almıştı. Bu haber herkesi mutlu etmişti.

Geçtiğimiz ay hepimizi Netflix'e koşturan “Kimler Geldi Kimler Geçti” dizisi yeni sezon onayı almıştı. Bu haber herkesi mutlu etmişti.

İlk sezonu ile tadına doyamadığımız dizide Leyla'nın ilişkilerinde yaşadıklarını müthiş bir empati ile izlemiştik.

İlk sezonu ile tadına doyamadığımız dizide Leyla'nın ilişkilerinde yaşadıklarını müthiş bir empati ile izlemiştik.

Yeni sezonda neler olacağı ise merak konusuydu. Neyse ki yavaş yavaş kadro belli oluyor. Dizinin yeni sezonuna efsane bir oyuncu daha dahil oluyor.

Yeni sezonda neler olacağı ise merak konusuydu. Neyse ki yavaş yavaş kadro belli oluyor. Dizinin yeni sezonuna efsane bir oyuncu daha dahil oluyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Başarılı oyuncu Fatih Artman, Netflix’te yayınlanan “Kimler Geldi, Kimler Geçti”yle imza aşamasında!

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Başarılı oyuncu Fatih Artman, Netflix’te yayınlanan “Kimler Geldi, Kimler Geçti”yle imza aşamasında!

Kulislerden sızan bilgiye göre Artman, Leyla’nın yeni evindeki komşusu Ali’ye hayat verecek.

Kulislerden sızan bilgiye göre Artman, Leyla’nın yeni evindeki komşusu Ali’ye hayat verecek.

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın