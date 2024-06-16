Leyla'nın Yeni Komşusu! "Kimler Geldi Kimler Geçti" Dizisine Yeni Bir Oyuncu Katılıyor!

Yayınlandığı günden bu yana çok konuşulan 'Kimler Geldi Kimler Geçti' dizisinin ikinci sezon çalışmaları başlamıştı. Serenay Sarıkaya, Metin Akdülger, Boran Kuzum ve Hakan Kurtaş'ın yer aldığı dizinin yeni sezonunda kadroya efsane bir oyuncu daha katılıyor.