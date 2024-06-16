Leyla'nın Yeni Komşusu! "Kimler Geldi Kimler Geçti" Dizisine Yeni Bir Oyuncu Katılıyor!
Leyla'nın Yeni Komşusu! "Kimler Geldi Kimler Geçti" Dizisine Yeni Bir Oyuncu Katılıyor!
Yayınlandığı günden bu yana çok konuşulan 'Kimler Geldi Kimler Geçti' dizisinin ikinci sezon çalışmaları başlamıştı. Serenay Sarıkaya, Metin Akdülger, Boran Kuzum ve Hakan Kurtaş'ın yer aldığı dizinin yeni sezonunda kadroya efsane bir oyuncu daha katılıyor.
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Geçtiğimiz ay hepimizi Netflix'e koşturan “Kimler Geldi Kimler Geçti” dizisi yeni sezon onayı almıştı. Bu haber herkesi mutlu etmişti.
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İlk sezonu ile tadına doyamadığımız dizide Leyla'nın ilişkilerinde yaşadıklarını müthiş bir empati ile izlemiştik.
Yeni sezonda neler olacağı ise merak konusuydu. Neyse ki yavaş yavaş kadro belli oluyor. Dizinin yeni sezonuna efsane bir oyuncu daha dahil oluyor.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Başarılı oyuncu Fatih Artman, Netflix’te yayınlanan “Kimler Geldi, Kimler Geçti”yle imza aşamasında!
Kulislerden sızan bilgiye göre Artman, Leyla’nın yeni evindeki komşusu Ali’ye hayat verecek.
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