Leonardo DiCaprio'nun Oynadığı Rollere Ne Kadar Hakimsin?

Sen Leonardo DiCaprio'nun çok ünlü filmlerini biliyorsun ama bazı eksiklerin var. Mesela, 'Revolutionary Road' filminde Frank Wheeler karakteriyle Amerikan rüyasının arkasındaki karanlık gerçekleri araştırdığını biliyor muydun? Veya 'J. Edgar' filminde FBI'ın kurucusu J. Edgar Hoover'ın karmaşık hayatını canlandırdığını? Ayrıca, 'The Beach' filminde Richard olarak tropikal bir cenneti ararken karanlık sırlarla dolu bir ada keşfettiğini hatırlıyor musun? Tüm bu rolleriyle Leonardo DiCaprio, sinema dünyasında sadece bir aktör değil, aynı zamanda derinlemesine karakter analizleriyle izleyiciyi büyüleyen bir sanatçı. Eksiklerini tamamlamak için bu filmleri de izlemelisin!