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Leonardo DiCaprio'nun Oynadığı Rollere Ne Kadar Hakimsin?

etiket Leonardo DiCaprio'nun Oynadığı Rollere Ne Kadar Hakimsin?

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
15.06.2024 - 14:46

Efsane oyuncu Leonardo DiCaprio'nun oynadığı rollere ne kadar hakimsin?

Hazırsan başlayalım!

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1. Leonardo DiCaprio'nun "Titanic" filmindeki karakterinin adı nedir?

2. DiCaprio'nun bir hırsızı canlandırdığı "Catch Me If You Can" filmindeki karakterinin adı nedir?

3. Leonardo DiCaprio, "The Wolf of Wall Street" filminde hangi karakteri canlandırmıştır?

4. DiCaprio'nun başrolünde oynadığı "Inception" filminde karakterinin adı nedir?

5. Leonardo DiCaprio'nun "The Revenant" filmindeki karakteri hangisidir?

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6. DiCaprio'nun "The Great Gatsby" filminde canlandırdığı karakter kimdir?

7. Leonardo DiCaprio, "Shutter Island" filminde hangi karakteri oynamıştır?

8. DiCaprio'nun "Blood Diamond" filmindeki karakterinin adı nedir?

Fazlasıyla hakimsin!

Sen Leonardo DiCaprio'nun oynadığı filmleri çok iyi biliyorsun... Mesela 'The Departed' filminde Billy Costigan olarak gizli görevdeki polis memurunun hayatını yaşayarak izledin. Quentin Tarantino'nun 'Django Unchained' filminde Calvin Candie'nin zalimliğiyle seni dehşete düşürdü, pamuk tarlasında geçen anları unutamıyorsun. 'Once Upon a Time in Hollywood' filminde Rick Dalton olarak eski günlerine özlem duyan aktörle birlikte Hollywood'un altın çağını adeta yeniden yaşadın... Bu kadar bilgi de fazla!

Eh işte!

Sen Leonardo DiCaprio'nun çok ünlü filmlerini biliyorsun ama bazı eksiklerin var. Mesela, 'Revolutionary Road' filminde Frank Wheeler karakteriyle Amerikan rüyasının arkasındaki karanlık gerçekleri araştırdığını biliyor muydun? Veya 'J. Edgar' filminde FBI'ın kurucusu J. Edgar Hoover'ın karmaşık hayatını canlandırdığını? Ayrıca, 'The Beach' filminde Richard olarak tropikal bir cenneti ararken karanlık sırlarla dolu bir ada keşfettiğini hatırlıyor musun? Tüm bu rolleriyle Leonardo DiCaprio, sinema dünyasında sadece bir aktör değil, aynı zamanda derinlemesine karakter analizleriyle izleyiciyi büyüleyen bir sanatçı. Eksiklerini tamamlamak için bu filmleri de izlemelisin!

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