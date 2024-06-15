Leonardo DiCaprio'nun Oynadığı Rollere Ne Kadar Hakimsin?
Leonardo DiCaprio'nun Oynadığı Rollere Ne Kadar Hakimsin?
Efsane oyuncu Leonardo DiCaprio'nun oynadığı rollere ne kadar hakimsin?
Hazırsan başlayalım!
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1. Leonardo DiCaprio'nun "Titanic" filmindeki karakterinin adı nedir?
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2. DiCaprio'nun bir hırsızı canlandırdığı "Catch Me If You Can" filmindeki karakterinin adı nedir?
3. Leonardo DiCaprio, "The Wolf of Wall Street" filminde hangi karakteri canlandırmıştır?
4. DiCaprio'nun başrolünde oynadığı "Inception" filminde karakterinin adı nedir?
5. Leonardo DiCaprio'nun "The Revenant" filmindeki karakteri hangisidir?
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