Leonardo DiCaprio'nun Oynadığı Rollere Ne Kadar Hakimsin?

Sen Leonardo DiCaprio'nun oynadığı filmleri çok iyi biliyorsun... Mesela 'The Departed' filminde Billy Costigan olarak gizli görevdeki polis memurunun hayatını yaşayarak izledin. Quentin Tarantino'nun 'Django Unchained' filminde Calvin Candie'nin zalimliğiyle seni dehşete düşürdü, pamuk tarlasında geçen anları unutamıyorsun. 'Once Upon a Time in Hollywood' filminde Rick Dalton olarak eski günlerine özlem duyan aktörle birlikte Hollywood'un altın çağını adeta yeniden yaşadın... Bu kadar bilgi de fazla!