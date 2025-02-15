Tedavisi Devam Ediyordu: Türk Halk Müziği Sanatçısı Kahtalı Mıçe Hayatını Kaybetti
Tedavisi Devam Ediyordu: Türk Halk Müziği Sanatçısı Kahtalı Mıçe Hayatını Kaybetti
İnce bağırsak kanseri ile mücadele eden Türk Halk Müziğinin usta isimlerinden Kahtalı Mıçe 74 yaşında Anlatya'da hayatını kaybetti. 'Kahtalı Mıçe' olarak tanınan Türk Halk Müziği sanatçısı Mustafa Kahtalı vefatıyla sanat camiasını yasa sürükledi. Acı haberi kızı Venda Altuntaş duyurdu...
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Bir süredir ince bağırsak kanseriyle mücadele eden Türk Halk Müziğinin sevilen isimlerinden biri olan Kahtalı Mıçe'den acı haber geldi.
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'Kahtalı Mıçe' olarak bilinen Türk Halk Müziği sanatçısı Mustafa Aslan geçtiğimiz günlerde sağlık sorunlarıyla gündeme gelmişti.
Son olarak “Hastanede tedavideyim dualarınızı eksik etmeyiniz var olunuz” diyerek sevenlerinden destek isteyen Kahtalı Mıçe'nin hastalığa yenik düştüğü ortaya çıktı.
Acı haberi kızı Venda Altuntaş duyurdu...
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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