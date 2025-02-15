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Tedavisi Devam Ediyordu: Türk Halk Müziği Sanatçısı Kahtalı Mıçe Hayatını Kaybetti

Tedavisi Devam Ediyordu: Türk Halk Müziği Sanatçısı Kahtalı Mıçe Hayatını Kaybetti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
15.02.2025 - 09:17

İnce bağırsak kanseri ile mücadele eden Türk Halk Müziğinin usta isimlerinden Kahtalı Mıçe 74 yaşında Anlatya'da hayatını kaybetti.  'Kahtalı Mıçe' olarak tanınan Türk Halk Müziği sanatçısı Mustafa Kahtalı vefatıyla sanat camiasını yasa sürükledi. Acı haberi kızı Venda Altuntaş duyurdu...

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Bir süredir ince bağırsak kanseriyle mücadele eden Türk Halk Müziğinin sevilen isimlerinden biri olan Kahtalı Mıçe'den acı haber geldi.

Bir süredir ince bağırsak kanseriyle mücadele eden Türk Halk Müziğinin sevilen isimlerinden biri olan Kahtalı Mıçe'den acı haber geldi.

1986 yılında 'Gurbet Kuşu' albümüyle şöhreti yakalayan sanatçı 74 yaşında Anlatya'da hayatını kaybetti.

'Kahtalı Mıçe' olarak bilinen Türk Halk Müziği sanatçısı Mustafa Aslan geçtiğimiz günlerde sağlık sorunlarıyla gündeme gelmişti.

'Kahtalı Mıçe' olarak bilinen Türk Halk Müziği sanatçısı Mustafa Aslan geçtiğimiz günlerde sağlık sorunlarıyla gündeme gelmişti.

“Gırtlak kanseri olduğum doğru değil. Ancak sağlık problemlerim var. İnce bağırsağımın üstünde iki tane kitle tespit edildi.' şeklinde sağlık durumu hakkında bilgi veren sanatçının son hali sevenlerini korkutmuştu.

Son olarak “Hastanede tedavideyim dualarınızı eksik etmeyiniz var olunuz” diyerek sevenlerinden destek isteyen Kahtalı Mıçe'nin hastalığa yenik düştüğü ortaya çıktı.

Son olarak “Hastanede tedavideyim dualarınızı eksik etmeyiniz var olunuz” diyerek sevenlerinden destek isteyen Kahtalı Mıçe'nin hastalığa yenik düştüğü ortaya çıktı.

Usta ismin memleketi Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenecek törenin ardından defnedileceği öğrenildi.

Acı haberi kızı Venda Altuntaş duyurdu...

Acı haberi kızı Venda Altuntaş duyurdu...

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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