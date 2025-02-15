Kahtalı Mıçe Kimdir? Türk Sanat Müziği Sanatçısı Kahtalı Mıçe Öldü mü, Hastalığı Neydi?

Kahtalı Mıçe'nin gerçek adı Mustafa Aslan'dır. Küçük yaşlarda müziğe başlayan ve yıllar içerisinde geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü isim 5 yıl kadar önce mahkeme karırı ile Aslan soyadını Kahtalı olarak değişti.

Mustafa Kahtalı, çıkardığı 19 albümüyle Kahtalı Mıçe olarak milyonlara sesini duyurdu. Kahtalı ismi doğduğu yer olan Kahta'dan gelirken Mıçı adı ise Mustafa'nın kısaltmasıydı.