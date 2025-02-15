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Kahtalı Mıçe Kimdir? Türk Sanat Müziği Sanatçısı Kahtalı Mıçe Öldü mü, Hastalığı Neydi?

Kahtalı Mıçe Kimdir? Türk Sanat Müziği Sanatçısı Kahtalı Mıçe Öldü mü, Hastalığı Neydi?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
15.02.2025 - 12:22

Türk Sanat Müziği sanatçısı Kahtalı Mıçe olarak tanıdığımız Mustafa Kahtalı hayatını kaybetti! Usta ismin acı kaybının ardından sanat camiası ve sevenleri yasa boğulurken şarkıları da hatırlandı. 1986 yılında Gurbet Kuşu albümü ile şöhreti yakalayan Kahtalı Mıçe'min hayat hikayesi de dikkat çekti. Peki, Kahtalı Mıçe kimdir? Kahtalı Mıçe'nin gerçek adı nedir? Kahtalı Mıçe'nin hastalığı neydi? 

İşte, detaylar...

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Türk Sanat Müziği Sanatçısı Kahtalı Mıçe'nin Gerçek Adı Nedir?

Türk Sanat Müziği Sanatçısı Kahtalı Mıçe'nin Gerçek Adı Nedir?

Kahtalı Mıçe'nin gerçek adı Mustafa Aslan'dır. Küçük yaşlarda müziğe başlayan ve yıllar içerisinde geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü isim 5 yıl kadar önce mahkeme karırı ile Aslan soyadını Kahtalı olarak değişti. 

Mustafa Kahtalı, çıkardığı 19 albümüyle Kahtalı Mıçe olarak milyonlara sesini duyurdu. Kahtalı ismi doğduğu yer olan Kahta'dan gelirken Mıçı adı ise Mustafa'nın kısaltmasıydı.

Kahtalı Mıçe Kimdir?

Kahtalı Mıçe Kimdir?

Gerçek adı Mustafa Aslan olan Kahtalı Mıçe, 1953 yılında Adıyaman'ın Kahta ilçesinde dünyaya geldi. Eğitim hayatına memleketi Kahta'da başlayan Mıçe, Kahta Kubilay İlkokulu'ndan mezun oldu. Çocukken pamuk tarlalarında çalışan Mıçe, ilkokulu 9 yılda bitirebildi. Liseyi ise açıktan tamamladı. 

17 yaşından beri Kahta'da yerel bir halk müziği sanatçısı olan Kahtalı Mıçe, önceleri düğünlerde ve konserlerde türküler söyledi. Öğrenimini tamamladıktan sonra Beden Eğitimi ve Spor İl Yönetim Kurulu'nda göreve başladı.

Kahtalı Mıçe'nin Müzik Kariyeri

Kahtalı Mıçe'nin Müzik Kariyeri

Kahtalı Mıçe, çocuk yaşlarda başladığı müzik kariyeri boyunca Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa türküleri seslendirdi. 1991 yılında İstanbul'a buradan da Şanlıurfa'ya göç etti. 

İlk albümünü memleketi Adıyaman'da çıkardı. Kara Gözlüm albümünün ardından İstanbul'da çıkardığı Gurbet Kuşu albümü ise ona şöhreti getirdi. Uzun yıllar Nuri Sesigüzel, Ahmet Sezgin, Sami Kasap, Mahsuni Şerif gibi sanatçıların eserlerini yorumladı. Müzik kariyeri boyunca 19 albüm çıkardı.

Kahtalı Mıçe'nin Aile Hayatı

Kahtalı Mıçe'nin Aile Hayatı

Kahtalı Mıçe, 1975 yılında Hülya Hanım ile dünyaevine girdi. Çiftin 2 kız 2 erkek dört çocuğu dünyaya geldi. Usta isim Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş depreminde memleketi Kahta'daydı. Binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği depremde 100'e yakın akrabasını kaybeden Kahtalı Mıçe, 'Yaşadığıma sevinemiyorum. Burası artık Adıyaman değil acıyaman' sözleriyle hafızalara kazınmıştı.

Kahtalı Mıçe Neden Öldü? Hastalığı Neydi?

Kahtalı Mıçe Neden Öldü? Hastalığı Neydi?

Kahtalı Mıçe, yaklaşık bir yıldır ince bağırsak kanseri ile mücadele ediyordu. Geçtiğimiz günlerde sağlık problemleri yaşadığını ve ince bağırsağının üzerinde iki kitle tespit edildiğini duyuran ünlü şarkıcıdan acı haber geldi. 

Bir süredir tedavi gördüğü hastanede 15 Şubat 2025 tarihinde hayatını kaybeden Kahtalı Mıçe, memleketi Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenecek tören ile defnedilecek.

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Kahtalı Mıçe'nin Albümleri

Kahtalı Mıçe'nin Albümleri

  • Kara Gözlüm (1985) 

  • Gurbet Kuşu (1986)

  • Dilek Dağı (1987)

  • Dünden Bugüne Gazellerimiz (1988)

  • Acı Günlerim (1989)

  • Tanımaz Olaydım-Son Günlerde (1991)

  • Böyle Olur mu-Nerdesin (1993)

  • Şu Gurbetin Garibiyim (1995)

  • Dön Babom-Çıkalım Nemrut Dağına (1996) 

  • Adaklar Ettim-Zelğo Can (1997)

  • Damımıza Kar Yağdı (1999)

  • Usta ile Çırak (2002)

  • Tık Dedi (2003)

  • Ben Adamı Gözlerinden Tanırım (Şiirler) (2003)

  • Düğünümüz Şen Ola-Mıçe Babo (2006)

  • Siz Gidin Biz Geloğ-Komşu Naile (2009)

  • Bir Peru Gördüm-Edi Bese (2013)

  • Yıllar Sensiz Geçiyor (2016)

  • Tencere Dibin Kara (2023)

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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