Mutfakta Yeniliklere Ne Kadar Açıksın?
Mutfakta Yeniliklere Ne Kadar Açıksın?
Mutfakta yeni tarifler denemeyi sever misin, yoksa yıllardır aynı klasiklerden vazgeçemeyenlerden misin? Bu testin sonunda mutfakta ne kadar yenilikçi olduğunu söylüyoruz! Sonuçlara hazır mısın?
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1. Öncelikle ne sıklıkla kendini mutfakta bulduğunu öğrenelim!
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2. Hangisi mutfaktaki seni daha iyi yansıtıyor?
3. Peki ya mutfakta işini kolaylaştırabilecek teknolojik aletler kullanıyor musun?
4. Hangisi seni daha fazla heyecanlandırır?
5. Yaptığın yemeğin kim için olduğu senin için önemli midir?
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6. Ne tür yemekler yapmaktan hoşlanırsın?
7. Diyelim ki öğlen yemeği hazırlamak için mutfağa girdin, ilk yöneldiğin malzeme hangisi olur?
8. Mutfağa girdiğinde seni en çok motive eden şey ne?
9. Mutfaktaki zamanın son bulduğunda hangi duyguyu hissediyorsun?
Gastronomi Kaşifi!
Klasiklerin Efendisi!
Alışkanlıklarına Sadık!
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