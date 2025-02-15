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'Sevgililer Günü' Teklifi Gündem Olmuştu: Gözaltına Alınan Merve Taşkın Hakkında Ev Hapsi Kararı Verildi

'Sevgililer Günü' Teklifi Gündem Olmuştu: Gözaltına Alınan Merve Taşkın Hakkında Ev Hapsi Kararı Verildi

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
15.02.2025 - 15:53

14 Şubat Sevgililer Günü teklifiyle gündem olan sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, 'müstehcenlik' suçundan dün gözaltına alınmıştı. Geceyi Ahlak Büro Amirliğinde geçiren Merve Taşkın, hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verildi.

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Sevgililer gününü yalnız geçirmek istemeyenlerle 400 bin lira karşılığında yemek yiyebileceğini duyuran Merve Taşkın dün gözaltına alınmıştı.

Sevgililer gününü yalnız geçirmek istemeyenlerle 400 bin lira karşılığında yemek yiyebileceğini duyuran Merve Taşkın dün gözaltına alınmıştı.

Geceyi Ahlak Büro Amirliğinde geçiren Merve Taşkın, sabah saatlerinde işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Geceyi Ahlak Büro Amirliğinde geçiren Merve Taşkın, sabah saatlerinde işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Merve Taşkın, hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verildi.

Merve Taşkın, hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verildi.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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