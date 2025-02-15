İstanbul'a Kar Geri Geliyor: 3 Gün Sürecek
İstanbul'a Kar Geri Geliyor: 3 Gün Sürecek
Merakla beklenen haber geldi. İstanbul'da etkili olacak kar yağışı için tarih verildi. Önümüzdeki çarşamba, perşembe ve cuma günü İstanbul dahil yurdun büyük bölümünde kar yağışının etkisi olması bekleniyor.
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Bitti sanıldı ama kar İstanbul'a geri dönüyor. Bu kez yollar kapanacak.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftalık hava durumu tahminlerinin yer aldığı yeni haritayı paylaştı. Önümüzdeki çarşamba, perşembe ve cuma günü İstanbul dahil yurdun büyük bölümünde kar yağışının etkisi olması bekleniyor.
Özellikle Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda kar yağışlarının kuvvetli olacağı bildiriliyor. Malatya, Elazığ, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Şırnak, Hakkari çevrelerinin yanı sıra Adıyaman, Batman, Diyarbakır’ın kuzey, Siirt’in doğu kesimleri ile Van’ın güneyinde kar yağışının yoğunlaşması bekleniyor.
Yağışların ardından özellikle akşam saatlerinde buzlanma ve don olaylarının yaşanabileceği belirtiliyor. Bu durumun, ulaşımda aksamalara yol açabileceği ve kazalara neden olabileceği uyarısı yapılıyor. Yetkililer, bu tür olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, “Önümüzdeki hafta tekrar bir soğuk hava dalgası geliyor. Bu soğuk hava dalgası acaba İstanbul'da kar bırakacak mı? Ona bakacağız. Ama hava cumartesi-pazar 12 dereceyken pazartesi 7 dereceye tekrar düşecek. Çarşamba günü 5 dereceye düşme ihtimali var. Eğer 5 dereceye ve altına düşerse İstanbul'a 3. kar yağışını göreceğiz gibi geliyor. Bu 3. ile bitmeyecek büyük ihtimalle. Benim tahminime göre; 1-2 defa daha İstanbul'a kar yağacak gibi. Her seferinde yerdeki kar yüksekliği biraz daha artıyor" dedi.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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