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Kur Korumalı Mevduat (KKM) Hesaplarına Yeni Düzenleme: Tüzel Kişilerin Hesap Açma İşlemi Sona Erdi

Kur Korumalı Mevduat (KKM) Hesaplarına Yeni Düzenleme: Tüzel Kişilerin Hesap Açma İşlemi Sona Erdi

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
15.02.2025 - 09:32

Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarına ilişkin yeni bir düzenleme yapıldı. Tüzel kişilerin hesap açma ve yenileme işlemleri sona erdi.

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) yayımladığı haftalık bültenine göre, KKM bakiyesi ise geçen hafta yüzde 3 ve 30 milyar 168 milyon liralık azalışla 966 milyar 22 milyon liraya düştü.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) yayımladığı haftalık bültenine göre, KKM bakiyesi ise geçen hafta yüzde 3 ve 30 milyar 168 milyon liralık azalışla 966 milyar 22 milyon liraya düştü.

Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 5,02'si oldu.

Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 5,02'si oldu.

Tüzel kişilerin KKM hesap açma işlemi sonlandırıldı.

Tüzel kişilerin KKM hesap açma işlemi sonlandırıldı.

TCMB'den yapılan açıklamada, "TCMB, tüm KKM hesaplarında (YUVAM hesapları dahil) tüzel kişilerin hesap açma ve yenileme işlemlerinin 15 Şubat 2025 tarihi itibarıyla sonlandırılmasına karar vermiştir" denildi.

TCMB'den yapılan açıklamada, "TCMB, tüm KKM hesaplarında (YUVAM hesapları dahil) tüzel kişilerin hesap açma ve yenileme işlemlerinin 15 Şubat 2025 tarihi itibarıyla sonlandırılmasına karar vermiştir" denildi.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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