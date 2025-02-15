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'Sevgililer Günü' Teklifi Gündem Olmuştu: Gözaltına Alınan Merve Taşkın Adliyeye Sevk Edildi

'Sevgililer Günü' Teklifi Gündem Olmuştu: Gözaltına Alınan Merve Taşkın Adliyeye Sevk Edildi

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
15.02.2025 - 12:34

14 Şubat Sevgililer Günü teklifiyle gündem olan sosyal medya fenomeni Merve Taşkın,  'müstehcenlik' suçundan dün gözaltına alınmıştı. Geceyi Ahlak Büro Amirliğinde geçiren Merve Taşkın bugün sabah saatlerinde işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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OnlyFans fenomeni ve müstehcen paylaşımları nedeniyle daha önce de gözaltına alınan Merve Taşkın şimdi de '14 Şubat Sevgililer Günü' teklifiyle dikkat çekti.

OnlyFans fenomeni ve müstehcen paylaşımları nedeniyle daha önce de gözaltına alınan Merve Taşkın şimdi de '14 Şubat Sevgililer Günü' teklifiyle dikkat çekti.

Sosyal Medya hesabından yaptığı paylaşımda sevgililer gününü yalnız geçirmek istemeyenlerle 400 bin lira karşılığında yemek yiyebileceği paylaşımı yapan Merve Taşkın dün gözaltına alındı.

Sosyal Medya hesabından yaptığı paylaşımda sevgililer gününü yalnız geçirmek istemeyenlerle 400 bin lira karşılığında yemek yiyebileceği paylaşımı yapan Merve Taşkın dün gözaltına alındı.

Geceyi Ahlak Büro Amirliğinde geçiren Merve Taşkın, sabah saatlerinde işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Taşkın emniyetten çıkarılırken sorulara cevap vermedi. Taşkın hakkında “müstehceklik" suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.

Geceyi Ahlak Büro Amirliğinde geçiren Merve Taşkın, sabah saatlerinde işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Taşkın emniyetten çıkarılırken sorulara cevap vermedi. Taşkın hakkında “müstehceklik" suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.

İşte o anlar:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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