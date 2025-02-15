X'te Adolf Hitler Hesabına Hükümet Yetkililerine Verilen Gri Tik Verildi Gerçek Sonradan Ortaya Çıktı
X'te Adolf Hitler Hesabına Hükümet Yetkililerine Verilen Gri Tik Verildi Gerçek Sonradan Ortaya Çıktı
Elon Musk'ın Twitter'ı aldıktan sonra X'e dönüştürmesi sadece bir isim değişikliği olmadı. Platformda aşırı sağcı fikirler de kendilerini algoritmalar sonucu daha fazla görünür kılmaya başladı. Musk'ın Trump'ın kabinesinde yer alması da hem platforma hem de dünya için hiç de iyiye işaret değildi. Bugün Adolf Hitler adına açılmış bir hesabın gri tikli görülmesi de büyük bir kaosa yol açtı. Gri tik, hükümet yetkililerine verilen bir ayrıcalıktı.
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Faşist lider Adolf Hitler adına X'te bir hesap açılması bile yeterince garipken bir akşam bu hesabın hükümet yetkililerine verilen gri tikle karşımıza çıkması büyük bir olay oldu.
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Bir kullanıcını "onaylanmış" hesap olarak görüntülediği @adolf_gov hesabına tepkiler kısa sürede çığ gibi büyüdü.
Hesabın ismi daha sonra Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier olarak değiştirilince bunun bir "hacklenme" vakası olduğu ortaya çıktı.
Hesabın ilk görüldüğü andan itibaren platformda Musk'a da büyük tepkiler oluşmuştu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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