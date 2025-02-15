X'te Adolf Hitler Hesabına Hükümet Yetkililerine Verilen Gri Tik Verildi Gerçek Sonradan Ortaya Çıktı

Elon Musk'ın Twitter'ı aldıktan sonra X'e dönüştürmesi sadece bir isim değişikliği olmadı. Platformda aşırı sağcı fikirler de kendilerini algoritmalar sonucu daha fazla görünür kılmaya başladı. Musk'ın Trump'ın kabinesinde yer alması da hem platforma hem de dünya için hiç de iyiye işaret değildi. Bugün Adolf Hitler adına açılmış bir hesabın gri tikli görülmesi de büyük bir kaosa yol açtı. Gri tik, hükümet yetkililerine verilen bir ayrıcalıktı.