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İngiltere'de Ünlülerin Oteli Olarak Bilinen Chiltern Firehouse Küle Döndü Kimse Zarar Görmedi

İngiltere'de Ünlülerin Oteli Olarak Bilinen Chiltern Firehouse Küle Döndü Kimse Zarar Görmedi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
15.02.2025 - 19:33

Yeni yılın ilk günlerinde Kartalkaya'da yaşadıklarımız hepimizi derinden üzmüştü. 78 kişinin ihmaller sonucunda göz göre göre yaşamını kaybetmesi acımızı bir kat daha artırmıştı. Dünyanın çok geride bıraktığı otel yangınlarında ölüm haberleriyle hala muhatap oluşumuz ülkemiz hakkında da hepimizi bazı sorular sordurmuştu. Dün gece ise benzer bir yangın Londra'da yaşandı. Küle dönen otelde ölüm sayısı ise 0 (sıfır) oldu.

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İngiltere'nin başkenti Londra'da daha önce itfaiye istasyonu olarak kullanılan ve sonrasında lüks bir otele dönüştürülen Chiltern Firehouse'ta yangın çıktı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da daha önce itfaiye istasyonu olarak kullanılan ve sonrasında lüks bir otele dönüştürülen Chiltern Firehouse'ta yangın çıktı.

26 süiti ve ödüllü bir restoranı bulunan otel, alt katından çatıya kadar alevlere teslim oldu. Sevgililer Günü akşam yemeği servisinden birkaç saat önce başlayan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.

26 süiti ve ödüllü bir restoranı bulunan otel, alt katından çatıya kadar alevlere teslim oldu. Sevgililer Günü akşam yemeği servisinden birkaç saat önce başlayan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.

Alevler, zemin kattan çatıya kadar binayı sardı. Olay yerine dün saat 15.00 sıralarında sevk edilen 125 itfaiyeci ve 25 itfaiye aracı yangına müdahale etti ancak alevleri uzun süre kontrol altına alamadı.

Alevler, zemin kattan çatıya kadar binayı sardı. Olay yerine dün saat 15.00 sıralarında sevk edilen 125 itfaiyeci ve 25 itfaiye aracı yangına müdahale etti ancak alevleri uzun süre kontrol altına alamadı.

İtfaiye sorumlusu, yangınla ilgili açıklamasında binadaki 100 kişinin yara bile almadan tahliye edildiğini büyük bir memnuniyetle açıkladı.

İtfaiye sorumlusu, yangınla ilgili açıklamasında binadaki 100 kişinin yara bile almadan tahliye edildiğini büyük bir memnuniyetle açıkladı.

Otel sahibi André Balazs ise "Bu akşamın erken saatlerinde Chiltern Firehouse'ta bir yangın çıktı. Kimsenin yaralanmadığını ve misafirlerimiz ile personelimizin güvenli bir şekilde tahliye edildiğini teyit etmekten mutluluk duyuyoruz." açıklaması ypatı.

Otel sahibi André Balazs ise "Bu akşamın erken saatlerinde Chiltern Firehouse'ta bir yangın çıktı. Kimsenin yaralanmadığını ve misafirlerimiz ile personelimizin güvenli bir şekilde tahliye edildiğini teyit etmekten mutluluk duyuyoruz." açıklaması ypatı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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maestro

Kafasına sarımsak soğan bağlayan bir mal var ona sormak lazım avrupa bizi kıskanıyormu hala diye

yoruma gelen

Kim o? Özelden yazar mısın?

ipimle kuşağım

bizim fıtratımızda var. bizimkiler şehit zaten... ihmal ve sorumsuzluk şehidi, istifasızlık şehidi...

Tevhide Sapmaz

Fıtratında var bu işin, kadere karşı durulmaz, daha sayabilirim. Avrupa bizi kıskanıyor sonuçta.!!!!!