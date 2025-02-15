İngiltere'de Ünlülerin Oteli Olarak Bilinen Chiltern Firehouse Küle Döndü Kimse Zarar Görmedi

Yeni yılın ilk günlerinde Kartalkaya'da yaşadıklarımız hepimizi derinden üzmüştü. 78 kişinin ihmaller sonucunda göz göre göre yaşamını kaybetmesi acımızı bir kat daha artırmıştı. Dünyanın çok geride bıraktığı otel yangınlarında ölüm haberleriyle hala muhatap oluşumuz ülkemiz hakkında da hepimizi bazı sorular sordurmuştu. Dün gece ise benzer bir yangın Londra'da yaşandı. Küle dönen otelde ölüm sayısı ise 0 (sıfır) oldu.