CHP'li Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'tan CHP Kurultayı'na İptal Davası Açıldı
CHP'li Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'tan CHP Kurultayı'na İptal Davası Açıldı
CHP'yle ilgili son günlerde artan 'şaibeli kongre' iddiaları artarak devam ediyor. Soruşturma başlatılan sürecin ardından bugün flaş bir gelişme daha yaşandı. CHP'nin tüm uyarılara rağmen Hatay'dan aday gösterdiği Lütfü Savaş, kurultay iptali için dava açtı. Delegenin iradesinin fesada uğratıldığı iddiasıyla Savaş, dava dilekçesi verdi. CHP'de kurultay krizinde yeni gelişme ile yeni bir süreç başlamış oldu.
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6 Şubat Depremi'nin ardından CHP'li tüm kamuoyu uyarılarına rağmen CHP tarafından Lütfü Savaş aday gösterilmiş ve seçimi kaybetmişti.
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Savaş'ın geçtiğimiz aylarda ihracı istenmişti ve Özgür Özel yönetimiyle ters düştüğü biliniyordu.
Lütfü Savaş bugün de CHP Kurultayı'nın iptali için dava açtı. Savaş, Özgür Özel’in yeni genel başkan seçildiği 4-5 Kasım 2023 tarihli CHP kurultayının iptalini istedi.
Dava dilekçesinde delegelerin iradesinin fesada uğratıldığı öne sürülerek, parti yönetiminin de görevden uzaklaştırılması istendi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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