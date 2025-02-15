CHP'li Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'tan CHP Kurultayı'na İptal Davası Açıldı

CHP'yle ilgili son günlerde artan 'şaibeli kongre' iddiaları artarak devam ediyor. Soruşturma başlatılan sürecin ardından bugün flaş bir gelişme daha yaşandı. CHP'nin tüm uyarılara rağmen Hatay'dan aday gösterdiği Lütfü Savaş, kurultay iptali için dava açtı. Delegenin iradesinin fesada uğratıldığı iddiasıyla Savaş, dava dilekçesi verdi. CHP'de kurultay krizinde yeni gelişme ile yeni bir süreç başlamış oldu.