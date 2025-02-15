Rekabet Kurulu Ünlü Cips Üreticisi Frito Lay’e 1 Milyar Lira Rekor Ceza Kesti
Rekabet Kurulu Ünlü Cips Üreticisi Frito Lay’e 1 Milyar Lira Rekor Ceza Kesti
Rekabet Kurulu, Türkiye’de cips ve şekerleme pazarında faaliyet gösteren en büyük markalardan Frito Lay’e rekor ceza kesti. Frito Lay Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'ye yaklaşık 1,3 milyar lira ceza kesilmesine karar verildi. Yapılan açıklamada Frito Lay’in bakkal, market gibi satış noktalarında rakiplerinin satışlarını engellemeye yönelik uygulamalarda bulunduğu ifade edildi.
Türkiye’de en büyük cips üreticisi markaları arasında olan Frito Lay Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'ye rekor ceza verildi.
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Rekabet Kurumu, cips sektöründe faaliyet gösteren rakiplerinin faaliyetini zorlaştırdığı ve pazardan dışladığı gerekçesiyle şirkete inceleme başlatmıştı.
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1 milyar 300 milyon lira ceza kesildi.
Frito Lay stantlarının yüzde 30’luk kısmı rakip ürünler için ayrılacak.
“Bu bölüm rakip cips ürünleri için ayrılmıştır” etiketi bulunacak.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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