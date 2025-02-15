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Rekabet Kurulu Ünlü Cips Üreticisi Frito Lay’e 1 Milyar Lira Rekor Ceza Kesti

Rekabet Kurulu Ünlü Cips Üreticisi Frito Lay’e 1 Milyar Lira Rekor Ceza Kesti

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
15.02.2025 - 16:18

Rekabet Kurulu, Türkiye’de cips ve şekerleme pazarında faaliyet gösteren en büyük markalardan Frito Lay’e rekor ceza kesti. Frito Lay Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'ye yaklaşık 1,3 milyar lira ceza kesilmesine karar verildi. Yapılan açıklamada Frito Lay’in bakkal, market gibi satış noktalarında rakiplerinin satışlarını engellemeye yönelik uygulamalarda bulunduğu ifade edildi. 

Türkiye’de en büyük cips üreticisi markaları arasında olan Frito Lay Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'ye rekor ceza verildi.

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Rekabet Kurumu, cips sektöründe faaliyet gösteren rakiplerinin faaliyetini zorlaştırdığı ve pazardan dışladığı gerekçesiyle şirkete inceleme başlatmıştı.

Rekabet Kurumu, cips sektöründe faaliyet gösteren rakiplerinin faaliyetini zorlaştırdığı ve pazardan dışladığı gerekçesiyle şirkete inceleme başlatmıştı.

1 milyar 300 milyon lira ceza kesildi.

1 milyar 300 milyon lira ceza kesildi.

Rekabet Kurumu’ndan yapılan açıklamada şirketin bakkal, market gibi satış noktalarında rakiplerinin satışını engellemeye yönelik uygulamalarda bulunduğu ifade edildi. Şirkete 1 milyar 300 milyon lira para cezası verildi.

Frito Lay stantlarının yüzde 30’luk kısmı rakip ürünler için ayrılacak.

Frito Lay stantlarının yüzde 30’luk kısmı rakip ürünler için ayrılacak.

Açıklamada rakip stant bulunmayan satış noktalarında Frito Lay stantlarının yüzde 30’luk kısmının rakip ürünlere ayrılacağı ifade edildi.

“Bu bölüm rakip cips ürünleri için ayrılmıştır” etiketi bulunacak.

“Bu bölüm rakip cips ürünleri için ayrılmıştır” etiketi bulunacak.

'Ayrılan bölüm seperatörle bölünecek ve bu bölümdeki her sepette okunabilir şekilde, 'Bu bölüm rakip cips ürünleri için ayrılmıştır' etiketi bulunacak. Herhangi bir sebeple rakip ürünlerin satış noktasında bulunmadığı veya tükendiği durumlarda rakip ürünler için ayrılan bu bölüm boş bırakılacak ve Frito Lay ürünleri ile doldurulmayacak.'

Satış noktalarına, rakip ürünlerin bulunurluğunu ve görünürlüğünü hedef alan herhangi bir yönlendirmede bulunulmayacak. Frito Lay, satış noktalarına en fazla bir cips standı yerleştirebilecek. Standart satın alma işlemleri haricinde, perakende satış noktalarına finansal fayda sağlanamayacak. Rakip ürünlerin de satış noktalarına girmesiyle tüketicilere sunulan seçenekler artacak. 

Alınan bu kararla Frito Lay'in rakiplerinin de büfe, bakkal, küçük market gibi satış noktalarına girmesi ve paketlenmiş cips pazarında tüketicilerin seçeneklerinin artırılması hedeflenmiştir.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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