Türkiye’nin Köklü Meyve Suyu Markası Aroma’nın Konkordato İlan Etmesinin Arkasından Kardeş Kavgası Çıktı
Türkiye’nin Köklü Meyve Suyu Markası Aroma’nın Konkordato İlan Etmesinin Arkasından Kardeş Kavgası Çıktı
Yaşanan ekonomik kriz sadece küçük işletmeleri değil Türkiye’nin köklü şirketlerini, markalarını da derinden etkilemeyi sürdürüyor. Son olarak 1986 yılında Bursa’da kurulan köklü meyve suyu markası Aroma’nın konkordato ilan etmesi ekonomi dünyasında büyük ses getirmişti. Patronlar Dünyası’ndan Toygun Atilla’nın haberine göre Aroma meyve sularının konkordato ilan etmesinin ardından kardeş kavgası çıktı. Emlak zengini olan ve onlarca mal varlığı bulunan Duruk ailesinde yaşanan inatlaşma tartışmaları bu noktaya kadar getirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1986 yılında kurulan köklü meyve suyu markası Aroma'nın konkordato ilan etmesi şok etkisi yaratmıştı. Bunun nedeni ise eylül ayında şirket tarafından yüzde 80 büyüme hedefi olarak açıklamasıydı. Peki ne oldu da bilinen bu köklü marka konkordato ilan etti?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Patronlar Dünyası’ndan Toygun Atilla, Aroma’nın konkordato ilan etmesinin ardından ‘kardeş kavgası’ çıktığını yazdı.
Emlak zengini olan ve onlarca mal varlığı bulunan Duruk ailesinde, kardeşler arasında yaşanan tartışmalardan biri de kardeş Mehmet Duruk'un fabrikanın başka yere taşınması ve yeni alanlara girmesiyle başladı. Ağabey Duruk ise bu fikre soğuk bakıyordu.
Öte yandan Eylül 2024’te medyada konuşan Aroma Satış, Pazarlama ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Ekrem Dolun, büyüme hedeflerini yüzde 80 olarak açıklamıştı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın