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Türkiye’nin Köklü Meyve Suyu Markası Aroma’nın Konkordato İlan Etmesinin Arkasından Kardeş Kavgası Çıktı

Türkiye’nin Köklü Meyve Suyu Markası Aroma’nın Konkordato İlan Etmesinin Arkasından Kardeş Kavgası Çıktı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
23.12.2024 - 10:23

Yaşanan ekonomik kriz sadece küçük işletmeleri değil Türkiye’nin köklü şirketlerini, markalarını da derinden etkilemeyi sürdürüyor. Son olarak 1986 yılında Bursa’da kurulan köklü meyve suyu markası Aroma’nın konkordato ilan etmesi ekonomi dünyasında büyük ses getirmişti. Patronlar Dünyası’ndan Toygun Atilla’nın haberine göre Aroma meyve sularının konkordato ilan etmesinin ardından kardeş kavgası çıktı. Emlak zengini olan ve onlarca mal varlığı bulunan Duruk ailesinde yaşanan inatlaşma tartışmaları bu noktaya kadar getirdi. 

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1986 yılında kurulan köklü meyve suyu markası Aroma'nın konkordato ilan etmesi şok etkisi yaratmıştı. Bunun nedeni ise eylül ayında şirket tarafından yüzde 80 büyüme hedefi olarak açıklamasıydı. Peki ne oldu da bilinen bu köklü marka konkordato ilan etti?

1986 yılında kurulan köklü meyve suyu markası Aroma'nın konkordato ilan etmesi şok etkisi yaratmıştı. Bunun nedeni ise eylül ayında şirket tarafından yüzde 80 büyüme hedefi olarak açıklamasıydı. Peki ne oldu da bilinen bu köklü marka konkordato ilan etti?

Patronlar Dünyası’ndan Toygun Atilla, Aroma’nın konkordato ilan etmesinin ardından ‘kardeş kavgası’ çıktığını yazdı.

Patronlar Dünyası’ndan Toygun Atilla, Aroma’nın konkordato ilan etmesinin ardından ‘kardeş kavgası’ çıktığını yazdı.

Türkiye’nin en büyük içecek gruplarından biri olan Aroma’nın yılda 125 bin tonlu üretimi mevcut. İş insanı Ömer Duruk tarafından kurulan Aroma’nın başında uzun yıllar Ali Metin Duruk bulunuyordu. Büyük ağabey 2022 yılında vefat edince Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Mahmut Atom Duruk getirildi. Ortanca ağabey ile en küçük kardeş Mehmet Duruk arasında şirketin geleceğine yönelik tartışmalar baş gösterdi. 

Kaynak

Emlak zengini olan ve onlarca mal varlığı bulunan Duruk ailesinde, kardeşler arasında yaşanan tartışmalardan biri de kardeş Mehmet Duruk'un fabrikanın başka yere taşınması ve yeni alanlara girmesiyle başladı. Ağabey Duruk ise bu fikre soğuk bakıyordu.

Emlak zengini olan ve onlarca mal varlığı bulunan Duruk ailesinde, kardeşler arasında yaşanan tartışmalardan biri de kardeş Mehmet Duruk'un fabrikanın başka yere taşınması ve yeni alanlara girmesiyle başladı. Ağabey Duruk ise bu fikre soğuk bakıyordu.

Habere göre, bu tartışmalar şirketin konkordato sürecini getirdi.

Öte yandan Eylül 2024’te medyada konuşan Aroma Satış, Pazarlama ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Ekrem Dolun, büyüme hedeflerini yüzde 80 olarak açıklamıştı.

Öte yandan Eylül 2024’te medyada konuşan Aroma Satış, Pazarlama ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Ekrem Dolun, büyüme hedeflerini yüzde 80 olarak açıklamıştı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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