Türkiye’nin Köklü Meyve Suyu Markası Aroma’nın Konkordato İlan Etmesinin Arkasından Kardeş Kavgası Çıktı

Yaşanan ekonomik kriz sadece küçük işletmeleri değil Türkiye’nin köklü şirketlerini, markalarını da derinden etkilemeyi sürdürüyor. Son olarak 1986 yılında Bursa’da kurulan köklü meyve suyu markası Aroma’nın konkordato ilan etmesi ekonomi dünyasında büyük ses getirmişti. Patronlar Dünyası’ndan Toygun Atilla’nın haberine göre Aroma meyve sularının konkordato ilan etmesinin ardından kardeş kavgası çıktı. Emlak zengini olan ve onlarca mal varlığı bulunan Duruk ailesinde yaşanan inatlaşma tartışmaları bu noktaya kadar getirdi.

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