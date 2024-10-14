Görüş Bildir
Haberler
Ekonomi
Türkiye’nin En Büyük Seramik Üreticisi Vergi Rekortmeni Şirket Konkordato İlan Etti!

Türkiye’nin En Büyük Seramik Üreticisi Vergi Rekortmeni Şirket Konkordato İlan Etti!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
14.10.2024 - 13:13

1991 yılında faaliyete başlayan ve Türkiye’nin en büyük seramik üreticisi olan Hitit Seramik, iflasın eşeğine geldi. Ekonomim’de yer alan habere göre Türkiye’nin seramik devi konkordato ilan etti. 

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Türkiye’nin en büyük seramik üreticisi olan Hitit Seramik, yaşadığı mali kriz nedeniyle konkordato ilan etti.

Türkiye’nin en büyük seramik üreticisi olan Hitit Seramik, yaşadığı mali kriz nedeniyle konkordato ilan etti.

Ekonomim’de yer alan habere göre Türkiye’nin en büyüğü dünyada ise beşinci sırada yer alan şirkete 3 aylık süre verildi.

Ekonomim’de yer alan habere göre Türkiye’nin en büyüğü dünyada ise beşinci sırada yer alan şirkete 3 aylık süre verildi.

Kaynak

1991 yılında faaliyete başlayan Hitit Seramik'in yaşadığı büyük sıkıntılar kurucusu İbrahim Hizal’ın 2017 yılında yaşamını yitirmesinin ardından başladı.

1991 yılında faaliyete başlayan Hitit Seramik'in yaşadığı büyük sıkıntılar kurucusu İbrahim Hizal’ın 2017 yılında yaşamını yitirmesinin ardından başladı.

Vergi rekortmenleri arasına giren şirket pandemi süreci ekonomi politikalarına yenildi.

Vergi rekortmenleri arasına giren şirket pandemi süreci ekonomi politikalarına yenildi.

Genel merkezi İstanbul’da, fabrikası ise Uşak’ta bulunan Hitit Seramik’te 800’ün üzerinde kişi çalışıyor.

Genel merkezi İstanbul’da, fabrikası ise Uşak’ta bulunan Hitit Seramik’te 800’ün üzerinde kişi çalışıyor.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
2
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın