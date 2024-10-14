Türkiye’nin En Büyük Seramik Üreticisi Vergi Rekortmeni Şirket Konkordato İlan Etti!
Türkiye’nin En Büyük Seramik Üreticisi Vergi Rekortmeni Şirket Konkordato İlan Etti!
1991 yılında faaliyete başlayan ve Türkiye’nin en büyük seramik üreticisi olan Hitit Seramik, iflasın eşeğine geldi. Ekonomim’de yer alan habere göre Türkiye’nin seramik devi konkordato ilan etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye’nin en büyük seramik üreticisi olan Hitit Seramik, yaşadığı mali kriz nedeniyle konkordato ilan etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ekonomim’de yer alan habere göre Türkiye’nin en büyüğü dünyada ise beşinci sırada yer alan şirkete 3 aylık süre verildi.
1991 yılında faaliyete başlayan Hitit Seramik'in yaşadığı büyük sıkıntılar kurucusu İbrahim Hizal’ın 2017 yılında yaşamını yitirmesinin ardından başladı.
Vergi rekortmenleri arasına giren şirket pandemi süreci ekonomi politikalarına yenildi.
Genel merkezi İstanbul’da, fabrikası ise Uşak’ta bulunan Hitit Seramik’te 800’ün üzerinde kişi çalışıyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın