129 Yıllık Alman Devi Türkiye'ye Merkez Açacak
129 Yıllık Alman Devi Türkiye'ye Merkez Açacak
Dünyanın ilk fotoğraf kağıdı üreticilerinden biri olan Felix Schoeller isimli Alman şirket Türkiye'de merkez açmak için kolları sıvadı. Dünya gazetesinden Kerim Ülker bugünkü köşe yazısında Alman devinin Türkiye için attığı adımı yazdı. Öte yandan 1895 yılında kurulan şirketin 17 ülkede 4 bin çalışanı bulunuyor.
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1895 yılında kurulan ve dünyanın ilk fotoğraf kağıdı üreticilerinden biri olan Felix Schoeller, Türkiye'de merkez açmaya karar verdi.
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Dünya gazetesinden Kerim Ülker bugünkü yazısında Alman devinin kararına yer verdi. Avrupa'nın en büyük 3 üreticisinden biri olan firmanın 17 ülkede 4 bin çalışanı mevcut.
Alman Felix Schoeller'ın 1 milyar üzerinde cirosu bulunuyor. Asya pazarı için Türkiye'yi seçen firmanın merkezi İstanbul'da olacak; 2025 yılında ise faaliyete geçecek.
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