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129 Yıllık Alman Devi Türkiye'ye Merkez Açacak

129 Yıllık Alman Devi Türkiye'ye Merkez Açacak

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
18.09.2024 - 11:14

Dünyanın ilk fotoğraf kağıdı üreticilerinden biri olan Felix Schoeller isimli Alman şirket Türkiye'de merkez açmak için kolları sıvadı. Dünya gazetesinden Kerim Ülker bugünkü köşe yazısında Alman devinin Türkiye için attığı adımı yazdı. Öte yandan 1895 yılında kurulan şirketin 17 ülkede 4 bin çalışanı bulunuyor.

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1895 yılında kurulan ve dünyanın ilk fotoğraf kağıdı üreticilerinden biri olan Felix Schoeller, Türkiye'de merkez açmaya karar verdi.

1895 yılında kurulan ve dünyanın ilk fotoğraf kağıdı üreticilerinden biri olan Felix Schoeller, Türkiye'de merkez açmaya karar verdi.

Dünya gazetesinden Kerim Ülker bugünkü yazısında Alman devinin kararına yer verdi. Avrupa'nın en büyük 3 üreticisinden biri olan firmanın 17 ülkede 4 bin çalışanı mevcut.

Dünya gazetesinden Kerim Ülker bugünkü yazısında Alman devinin kararına yer verdi. Avrupa'nın en büyük 3 üreticisinden biri olan firmanın 17 ülkede 4 bin çalışanı mevcut.

Kaynak

Alman Felix Schoeller'ın 1 milyar üzerinde cirosu bulunuyor. Asya pazarı için Türkiye'yi seçen firmanın merkezi İstanbul'da olacak; 2025 yılında ise faaliyete geçecek.

Alman Felix Schoeller'ın 1 milyar üzerinde cirosu bulunuyor. Asya pazarı için Türkiye'yi seçen firmanın merkezi İstanbul'da olacak; 2025 yılında ise faaliyete geçecek.

Kerim Ülker, yazısında şu ifadelere yer verdi:

'Yeni tesis, şirketin birinci sınıf özel kağıtlarına yönelik tüm hizmet yelpazesini doğrudan Orta Doğu dahil bölgedeki tüm müşterilerine sunmasına olanak tanıyacak. 

Felix Schoeller yöneticisi Matthias Breimhorst 'Türkiye ve Orta Doğu’daki müşterilerimiz, Çin ve Hindistan’daki ortak girişimler de dahil olmak üzere küresel üretim ağımızdan faydalanıyor. Uzmanlığımızla birleştiğinde, bu hem ileri görüşlü hem de pratik çözümler için temel oluşturuyor. 

Müşterilerimiz için gerçek katma değer yaratıyoruz ve İstanbul’daki yeni merkezimiz bunun için önemli bir adım olacak' açıklamasını yaptı.'

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