129 Yıllık Alman Devi Türkiye'ye Merkez Açacak

Kerim Ülker, yazısında şu ifadelere yer verdi:

'Yeni tesis, şirketin birinci sınıf özel kağıtlarına yönelik tüm hizmet yelpazesini doğrudan Orta Doğu dahil bölgedeki tüm müşterilerine sunmasına olanak tanıyacak.

Felix Schoeller yöneticisi Matthias Breimhorst 'Türkiye ve Orta Doğu’daki müşterilerimiz, Çin ve Hindistan’daki ortak girişimler de dahil olmak üzere küresel üretim ağımızdan faydalanıyor. Uzmanlığımızla birleştiğinde, bu hem ileri görüşlü hem de pratik çözümler için temel oluşturuyor.

Müşterilerimiz için gerçek katma değer yaratıyoruz ve İstanbul’daki yeni merkezimiz bunun için önemli bir adım olacak' açıklamasını yaptı.'