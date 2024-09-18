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Tasarruf Uzmanı Mert Başaran'dan 2 Milyonluk Araba Yorumu: "Onun Yerine Ev ya da Altın Alırım"

Tasarruf Uzmanı Mert Başaran'dan 2 Milyonluk Araba Yorumu: "Onun Yerine Ev ya da Altın Alırım"

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
18.09.2024 - 10:18

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Kamuoyunda ekonomi yönetimiyle ilgili verdiği tavsiyeler nedeniyle 'tasarruf uzmanı' olarak tanınan Mert Başaran, bindiği aracın eski olduğunu söyleyenlere 'Bu arabayı yenilerken üzerine 2 milyon koymam gerekecek, onun yerine 1+0 daire alırım, güzel bir toprak alırım. Hiç bir şey yapamazsam gider altın alırım 5-10 yıl sonra altın en az 20-30 milyon olacak.' dedi.

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Türkiye'nin öngörülemeyen ekonomik sisteminde parayı yeni bir araca harcamanın mantıksız olduğunu söyleyen tasarruf uzmanı Mert Başaran, kendi aracını tanıttı.

Türkiye'nin öngörülemeyen ekonomik sisteminde parayı yeni bir araca harcamanın mantıksız olduğunu söyleyen tasarruf uzmanı Mert Başaran, kendi aracını tanıttı.

2006 model Land Rover kullandığını söyleyen Başaran, "Çok güzel bir araba. Ne gerek var abi arabaya para vereceğim. Onun yerine 1+0 daire alırım her ay en az 10 bin lira kira getirir. Güzel bir toprak alırım, çok güzel para yapar. Hiç bir şey yapamazsam gider altın alırım 5-10 yıl sonra altın en az 20-30 milyon olacak." dedi.

2006 model Land Rover kullandığını söyleyen Başaran, "Çok güzel bir araba. Ne gerek var abi arabaya para vereceğim. Onun yerine 1+0 daire alırım her ay en az 10 bin lira kira getirir. Güzel bir toprak alırım, çok güzel para yapar. Hiç bir şey yapamazsam gider altın alırım 5-10 yıl sonra altın en az 20-30 milyon olacak." dedi.

İşte o video 👇 🎥

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