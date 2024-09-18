Tasarruf Uzmanı Mert Başaran'dan 2 Milyonluk Araba Yorumu: "Onun Yerine Ev ya da Altın Alırım"

Kamuoyunda ekonomi yönetimiyle ilgili verdiği tavsiyeler nedeniyle 'tasarruf uzmanı' olarak tanınan Mert Başaran, bindiği aracın eski olduğunu söyleyenlere 'Bu arabayı yenilerken üzerine 2 milyon koymam gerekecek, onun yerine 1+0 daire alırım, güzel bir toprak alırım. Hiç bir şey yapamazsam gider altın alırım 5-10 yıl sonra altın en az 20-30 milyon olacak.' dedi.
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Türkiye'nin öngörülemeyen ekonomik sisteminde parayı yeni bir araca harcamanın mantıksız olduğunu söyleyen tasarruf uzmanı Mert Başaran, kendi aracını tanıttı.
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2006 model Land Rover kullandığını söyleyen Başaran, "Çok güzel bir araba. Ne gerek var abi arabaya para vereceğim. Onun yerine 1+0 daire alırım her ay en az 10 bin lira kira getirir. Güzel bir toprak alırım, çok güzel para yapar. Hiç bir şey yapamazsam gider altın alırım 5-10 yıl sonra altın en az 20-30 milyon olacak." dedi.
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