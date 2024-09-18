Tasarruf Uzmanı Mert Başaran'dan 2 Milyonluk Araba Yorumu: "Onun Yerine Ev ya da Altın Alırım"

Kamuoyunda ekonomi yönetimiyle ilgili verdiği tavsiyeler nedeniyle 'tasarruf uzmanı' olarak tanınan Mert Başaran, bindiği aracın eski olduğunu söyleyenlere 'Bu arabayı yenilerken üzerine 2 milyon koymam gerekecek, onun yerine 1+0 daire alırım, güzel bir toprak alırım. Hiç bir şey yapamazsam gider altın alırım 5-10 yıl sonra altın en az 20-30 milyon olacak.' dedi.