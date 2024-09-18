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Uçağı Birbirine Katmıştı: THY Hostesine Saldıran Dilan Çıtak'ın Polisle Tartışma Görüntüsü Ortaya Çıktı!

Uçağı Birbirine Katmıştı: THY Hostesine Saldıran Dilan Çıtak'ın Polisle Tartışma Görüntüsü Ortaya Çıktı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
18.09.2024 - 09:49

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak önceki gün yaşanan kaosla gündeme damga vurdu. İniş haline geçen uçakta kedisini pusete koymadığı için uyarı aldığı THY kabin memuruna saldırdığı öne sürülen ünlü şarkının yeni görüntüsü ortaya çıktı. Ekol Tv'nin özel görüntüsünde; Dilan Çıtak'ın polislere üslubu dikkat çekti!

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Kendisini yıllar sonra kabul eden babası İbrahim Tatlıses'le yaşadığı kavgayla uzun süre gündemde kalan Dilan Çıtak bu sefer bambaşka bir kaosla gündeme oturdu.

Kendisini yıllar sonra kabul eden babası İbrahim Tatlıses'le yaşadığı kavgayla uzun süre gündemde kalan Dilan Çıtak bu sefer bambaşka bir kaosla gündeme oturdu.

Geçtiğimiz günlerde Türk Hava Yolları'nın (THY) Bodrum - İstanbul seferini yapan uçağına binen ünlü şarkıcı uçağın inişe geçtiği sıralarda pusetteki kedisini kucağına aldı.

Geçtiğimiz günlerde Türk Hava Yolları'nın (THY) Bodrum - İstanbul seferini yapan uçağına binen ünlü şarkıcı uçağın inişe geçtiği sıralarda pusetteki kedisini kucağına aldı.

Kabin memurunun kediyi pusete geri koyması üzerine başlayan sözlü tartışma kısa süre içinde kavgaya dönüşmüştü. Hostese saldıran Dilan Çıtak'ın diğer yolcular tarafından çekilen görüntülerinde küfürler havada uçuşmuştu.

Kabin memurunun kediyi pusete geri koyması üzerine başlayan sözlü tartışma kısa süre içinde kavgaya dönüşmüştü. Hostese saldıran Dilan Çıtak'ın diğer yolcular tarafından çekilen görüntülerinde küfürler havada uçuşmuştu.

O anları izlemek isteyenleri de içeriğimize alabiliriz:

Kavga görüntülerinin hızla yayılmasından ve havayolu şirketi tarafından kara listeye alındığı ortaya çıkmasından sonra Dilan Çıtak'tan açıklama geldi!

Kavga görüntülerinin hızla yayılmasından ve havayolu şirketi tarafından kara listeye alındığı ortaya çıkmasından sonra Dilan Çıtak'tan açıklama geldi!

Kedisi fenalaştığı için pusetten çıkardığını belirten ünlü şarkıcı hostesin pusette vurduğunu ve kendisini eliyle taciz ettiğini söyledi:

Tüm bunların ardından yeni bir görüntü daha ortaya çıktı. Ekol Tv'nin özel görüntüsüne göre; birbirine kattığı uçaktan indirilen Dilan Çıtak, apronda polis memurlarıyla da sözlü tartışmaya girdi.

Tüm bunların ardından yeni bir görüntü daha ortaya çıktı. Ekol Tv'nin özel görüntüsüne göre; birbirine kattığı uçaktan indirilen Dilan Çıtak, apronda polis memurlarıyla da sözlü tartışmaya girdi.
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İfadesini almak için Havalimanı Polis Noktasına götürülmek istenen Dilan Çıtak, karşısındaki polis memuruna “Üniformana güvenerek hareket etmeyeceksin. Seni burada yerler koçum. Ne olacağını sanıyorsun delikanlı?” diyerek çıkıştı.

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