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Önce Babasına Koştu: Doktor Olarak Bingöl'e Atanan Miss Turkey Güzeli İdil Bilgen'in Kararı Ortaya Çıktı!

Önce Babasına Koştu: Doktor Olarak Bingöl'e Atanan Miss Turkey Güzeli İdil Bilgen'in Kararı Ortaya Çıktı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
17.09.2024 - 20:02

Miss Turkey 2024 güzeli seçilen İdil Bilgen'in doktor olarak Bingöl'e ataması yapılmıştı. Tescilli güzelin Bingöl'e gidip gitmeyeceği konusu merak edilirken Bilgen'in kararı ortaya çıktı.

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Türkiye'nin tescilli güzellerinin seçildiği Miss Turkey 2024 yarışmasının finalinde birinci seçilen isim 2 numara İdil Bilgen olmuştu.

Türkiye'nin tescilli güzellerinin seçildiği Miss Turkey 2024 yarışmasının finalinde birinci seçilen isim 2 numara İdil Bilgen olmuştu.

Tacı takan güzel, çok kısa bir zaman içerisinde sosyal medyanın gündemine oturmuştu, ki kendisi hala gündemde. Bunun en büyük nedeni de İdil Bilgen'in tartışılan güzelliği olmuştu.

Tacı takan güzel, çok kısa bir zaman içerisinde sosyal medyanın gündemine oturmuştu, ki kendisi hala gündemde. Bunun en büyük nedeni de İdil Bilgen'in tartışılan güzelliği olmuştu.

Ünlüler dünyasında kimilerinin eleştirdiği kimilerinin de dimdik arkasında durup destek verdiği İdil Bilgen özel hayatı ve kariyeriyle de gündem olmuştu.

Ünlüler dünyasında kimilerinin eleştirdiği kimilerinin de dimdik arkasında durup destek verdiği İdil Bilgen özel hayatı ve kariyeriyle de gündem olmuştu.

Babasının önemli bir büyükelçi oluşu da çok konuşulmuştu:

Aynı zamanda Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Bilgen kariyeriyle ilgili de "Türkiye Güzeli seçilmeden önce hekim unvanı aldım. Yarışmaya da hekim olarak katıldım. Bu benim ilk unvanım ve bunu gururla taşıyacağım. Hem hekimliği hem de güzellik unvanının birleştirilmesi güzel bir bütün" demişti.

Aynı zamanda Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Bilgen kariyeriyle ilgili de "Türkiye Güzeli seçilmeden önce hekim unvanı aldım. Yarışmaya da hekim olarak katıldım. Bu benim ilk unvanım ve bunu gururla taşıyacağım. Hem hekimliği hem de güzellik unvanının birleştirilmesi güzel bir bütün" demişti.

24 yaşındaki güzelin önceki gün Sağlık Bakanlığı’nın 118. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurasıyla Bingöl'e atandığını öğrenmiştik. Ülkemizi Miss World'de temsil edecek olan güzelin Bingöl'e gidip gitmeyeceği de merak konusu olmuştu tabii.

24 yaşındaki güzelin önceki gün Sağlık Bakanlığı’nın 118. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurasıyla Bingöl'e atandığını öğrenmiştik. Ülkemizi Miss World'de temsil edecek olan güzelin Bingöl'e gidip gitmeyeceği de merak konusu olmuştu tabii.

Detayları da içeriğimizde vermiştik:

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Yeni gelişmelere göre; tescilli güzelin öncelik olarak Türkiye’nin Kiev Büyükelçisi olan babası Mustafa Levent Bilgen’in yanına Kiev’e gideceği öğrenildi.

Yeni gelişmelere göre; tescilli güzelin öncelik olarak Türkiye’nin Kiev Büyükelçisi olan babası Mustafa Levent Bilgen’in yanına Kiev’e gideceği öğrenildi.

İdil Bilgen'in Kiev'den döndükten sonra Bingöl Yayladere Toplum Sağlığı Merkezi’nde işe başlayacağı ortaya çıktı.

İdil Bilgen'in Kiev'den döndükten sonra Bingöl Yayladere Toplum Sağlığı Merkezi’nde işe başlayacağı ortaya çıktı.

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