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Miss Turkey 2024 Birincisi İdil Bilgen'in Babasının Büyükelçi Olduğu Ortaya Çıktı

Miss Turkey 2024 Birincisi İdil Bilgen'in Babasının Büyükelçi Olduğu Ortaya Çıktı

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
12.09.2024 - 12:51

Miss Turkey 2024 yarışmasında, yüzlerce adayın arasından birinci seçilen İdil Bilgen 'Türkiye'nin en güzel kadını' seçildi. T24'te yer alan habere göre; gündem olan genç kraliçenin babasının da bir büyükelçi olduğu öğrenildi.

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Türkiye'nin tescilli güzellerinin seçilip sonrasında da taçlarını taktığı Miss Turkey 2024 yarışmasının finali önceki akşam yapıldı.

Türkiye'nin tescilli güzellerinin seçilip sonrasında da taçlarını taktığı Miss Turkey 2024 yarışmasının finali önceki akşam yapıldı.

Berfu Yenenler, Selen Soyder, Gizem Karaca, Amine Gülşe ve Neşe Erberk'in jüri koltuğunda oturduğu gece yarışan 20 güzelin içinden seçilen "Miss Turkey Top 5" listesinde; 2 numara İdil Bilgen'in, 4 numara Aylin Molla'nın, 8 numara Cemre Üker'in, 9 numara Melissa Öykü Yorulmaz'ın ve 11 numara Candan Şeviktürk yer aldı.

Berfu Yenenler, Selen Soyder, Gizem Karaca, Amine Gülşe ve Neşe Erberk'in jüri koltuğunda oturduğu gece yarışan 20 güzelin içinden seçilen "Miss Turkey Top 5" listesinde; 2 numara İdil Bilgen'in, 4 numara Aylin Molla'nın, 8 numara Cemre Üker'in, 9 numara Melissa Öykü Yorulmaz'ın ve 11 numara Candan Şeviktürk yer aldı.

Gecenin sonunda Türkiye'nin en güzel kızı seçilerek tacını takan isimse 2 numara İdil Bilgen oldu!

Gecenin sonunda Türkiye'nin en güzel kızı seçilerek tacını takan isimse 2 numara İdil Bilgen oldu!

Detayları da içeriğimizde vermiştik:

Kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturan Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu İdil Bilgen'in hayatı da aynı şekilde araştırılmaya başlandı.

Kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturan Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu İdil Bilgen'in hayatı da aynı şekilde araştırılmaya başlandı.

Yeni Türkiye güzelimizin babasının da ülke çapında tanınan bir büyükelçi olduğu öğrenildi.

Yeni Türkiye güzelimizin babasının da ülke çapında tanınan bir büyükelçi olduğu öğrenildi.
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T24'ün haberine göre; İdil Bilgen'in babası Ekim 2023'ten beri Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi olarak görev yapan Mustafa Levent Bilgen olduğu ortaya çıktı.

T24'ün haberine göre; İdil Bilgen'in babası Ekim 2023'ten beri Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi olarak görev yapan Mustafa Levent Bilgen olduğu ortaya çıktı.

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