Kan Donduran Narin Cinayeti Sonrası "İdam Geri Gelsin" Diyenlere Bir Tepki de Hamdi Alkan'dan Geldi!
Kan Donduran Narin Cinayeti Sonrası "İdam Geri Gelsin" Diyenlere Bir Tepki de Hamdi Alkan'dan Geldi!
Diyarbakır'da kaybının 19. gününde ölü olarak bulunan Narin Güran'ın acısı yüreğimizi derinden yaktı. Kan donduran cinayetin ardından tepkiler çığ gibi büyürken bir kesimden de 'İdam geri gelsin!' çağrısı yükseldi. Söz konusu tartışmaya hak vermeyen isimlerden biri de Hamdi Alkan oldu.
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos tarihinde kaybolan Narin'den iyi bir haber gelmesini beklerken aramaların 19. gününde acı haber duyuldu.
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Küçük kızın bedeni köye 3 kilometre mesafedeki dere yatağında çuval içinde bulunduktan sonra annesi, babası dahil 24 kişi gözaltına alındı.
Tutuklu amca Salim Güran’ın emriyle 8 yaşındaki kızın bedenini dereye götürüp taşlar ve dallarla sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar ise tutuklanmıştı. Gelen ilk itiraflarsa kan dondurmuştu.
Yaşanan korkunç olayın ardından tepkiler çığ gibi büyümeye devam ederken bir yandan da "idam" tartışması başladı.
Demet Akalın, Sinan Akçıl başta olmak üzere birçok ünlünün de savunduğu "idam geri gelsin" tartışmasında karşı tarafta yer alanlardan biri de Hamdi Alkan oldu.
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Ekol Tv'de yayınlanan Kafa Kafaya programına konuk olan Hamdi Alkan "Burada idam edilmesi gerek tek bir şey var; o da cehalet! Cehaleti idam etmeniz lazım" diyerek çıkıştı. Ardından "Onu idam etmediğiniz, kara cehaletle mücadele etmediğiniz sürece o iblis sürüsü gibi etrafınızı kuşatan karanlık, kokuşmuş zihniyet... Bir şekilde değecektir" sözleriyle tepkisini gösterdi.
Sosyal medyadan tepki koyma konusunda neden paylaşım yapmadığına da açıklık getiren ünlü oyuncu "Sosyal medyada yazacak takatim yok" dedi.
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