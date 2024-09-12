Kan Donduran Narin Cinayeti Sonrası "İdam Geri Gelsin" Diyenlere Bir Tepki de Hamdi Alkan'dan Geldi!

Diyarbakır'da kaybının 19. gününde ölü olarak bulunan Narin Güran'ın acısı yüreğimizi derinden yaktı. Kan donduran cinayetin ardından tepkiler çığ gibi büyürken bir kesimden de 'İdam geri gelsin!' çağrısı yükseldi. Söz konusu tartışmaya hak vermeyen isimlerden biri de Hamdi Alkan oldu.