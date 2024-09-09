Narin'e Üzüntüsünü Dile Getiren Hülya Koçyiğit,'' İdam Geri Gelsin'' Diyenlere de Karşı Çıktı!

Kıymetli oyuncu Hülya Koçyiğit, bir davette verdiği röportajda Narin'i kaybetmemize olan üzüntüsünü dile getirdi. ''İdam geri gelmeli mi?'' tartışmalarına da kendisine yöneltilen soru dahilinde yanıt verdi.

KAYNAK: Magazin Burada