Narin'e Üzüntüsünü Dile Getiren Hülya Koçyiğit,'' İdam Geri Gelsin'' Diyenlere de Karşı Çıktı!
Narin'e Üzüntüsünü Dile Getiren Hülya Koçyiğit,'' İdam Geri Gelsin'' Diyenlere de Karşı Çıktı!
Kıymetli oyuncu Hülya Koçyiğit, bir davette verdiği röportajda Narin'i kaybetmemize olan üzüntüsünü dile getirdi. ''İdam geri gelmeli mi?'' tartışmalarına da kendisine yöneltilen soru dahilinde yanıt verdi.
KAYNAK: Magazin Burada
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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos günü kaybolan 8 yaşındaki Narin'den aramaların 19. gününde ne yazık ki acı haber gelmişti.
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Narin'in kayıp olduğu süreçte ve ölümünün ardından anne, baba ve amcanın da içerisinde bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı. Narin'in ölümünün cinayetten olduğu kesinleşse de dosyada adı geçen kişiler sorgulanmaya ve olay derinlemesine araştırılmaya devam ediyor. Yani katilin kim olduğu henüz bilinmiyor.
Küçük kız çocuğunun hayattan koparılmasının ardından Magazin Burada muhabirleri Hülya Koçyiğit'e mikrofonlarını uzattı. Narin sorusuna ''Büyük bir travma yaşattı Türk ulusuna. Büyük bir acı. Allah rahmet eylesin diyorum.'' diyerek konuşmasına başlayan usta oyuncu...
''Zannediyorum çok kısa zamanda nedenleri, nasılları hepsi meydana çıkacak ve inşallah buna sebep olanlar cezasını bulacak. Ağır bir ceza alması gerekiyor buna sebep olanların. Ömür boyu mahrum kalmalılar hayattan. Ve ibret olmalı böyle insanlara. Konuşması çok zor bu konuda; ben de anneyim, anneanneyim. ''diyerek cümlesini sonlandırdı.
Hülya Koçyiğit'in röportajını izlemek isterseniz👇
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