Narin Cinayeti Yasa Boğdu: Yeşim Salkım, Unutulmaya Yüz Tutan Dilan Polat Meselesine Tepki Gösterdi!

Ülkemizde gündem inanılmaz hızlı değişiyor. Geçtiğimiz günlerde tahliye olan Dilan ve Engin Polat hakkındaki kararı tartışırken şimdiyse yüreğimizi dağlayan Narin cinayetine odaklıyız. X (Twitter) hesabından açıklama yapan Yeşim Salkım, Narin acısıyla Dilan Polat'ın unutulmaya yüz tutmasına tepki gösterdi.