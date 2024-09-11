Narin Cinayeti Yasa Boğdu: Yeşim Salkım, Unutulmaya Yüz Tutan Dilan Polat Meselesine Tepki Gösterdi!
Narin Cinayeti Yasa Boğdu: Yeşim Salkım, Unutulmaya Yüz Tutan Dilan Polat Meselesine Tepki Gösterdi!
Ülkemizde gündem inanılmaz hızlı değişiyor. Geçtiğimiz günlerde tahliye olan Dilan ve Engin Polat hakkındaki kararı tartışırken şimdiyse yüreğimizi dağlayan Narin cinayetine odaklıyız. X (Twitter) hesabından açıklama yapan Yeşim Salkım, Narin acısıyla Dilan Polat'ın unutulmaya yüz tutmasına tepki gösterdi.
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos günü kaybolan Narin Güran için tüm Türkiye tek yürek olup umutla iyi bir haber gelmesini beklemiştik.
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Canhıraş yapılan aramaların 19. gününde içimizi yakan bir haber geldi maalesef. Talihsiz kız köye 3 km mesafedeki bir derenin yatağında çuval içinde ölü olarak bulundu.
Didem Arslan Yılmaz'ın açıklamasına göre 8 yaşındaki küçük çocuk, anne ve amcasını uygunsuz halde gördüğü için öldürüldü.
Narin'in acısıyla yüreğimiz yanarken ülkemizde gündem bitmiyor maalesef. 2 yaşındaki torununu balkondan iten üvey babaanneden 👇
Bir eczanede savunmasız eşini art arda bıçaklayan vahşi şahısa kadar ciğer yakan haberler geliyor.
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Kara haberlerin üst üste geldiği dönemde bir de Polat davası vardı. Narin'in cansız bedeninin bulunmasından önce Dilan ve Engin Polat çiftinin tahliyesi tartışılıyordu.
Bu günlerde üzücü olayların yaşanmasıyla Dilan Polat ve Engin Polat olaylarının unutulmaya yüz tutmasına Yeşim Salkım'dan tepki gecikmedi.
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