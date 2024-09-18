Savaş Büyüyor: Dilan Polat Tahliye Olan Engin'in Kardeşi Alper Kürşat'la Poz Verirken Eltisi Hazal'ı Yok Saydı

Sosyal medyaya resmi bir dönüş yapan Dilan Polat, eşi Engin Polat'la birlikte tahliye olan kardeşi Alper Kürşat Polat'la bir paylaşım yaptı. Aralarında soğuk rüzgarlar estiği konuşulan eltisi Hazal Erdoğan'ı poza dahil etmemesi küslük iddialarını daha da kuvvetlendirdi.