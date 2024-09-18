Savaş Büyüyor: Dilan Polat Tahliye Olan Engin'in Kardeşi Alper Kürşat'la Poz Verirken Eltisi Hazal'ı Yok Saydı
Savaş Büyüyor: Dilan Polat Tahliye Olan Engin'in Kardeşi Alper Kürşat'la Poz Verirken Eltisi Hazal'ı Yok Saydı
Sosyal medyaya resmi bir dönüş yapan Dilan Polat, eşi Engin Polat'la birlikte tahliye olan kardeşi Alper Kürşat Polat'la bir paylaşım yaptı. Aralarında soğuk rüzgarlar estiği konuşulan eltisi Hazal Erdoğan'ı poza dahil etmemesi küslük iddialarını daha da kuvvetlendirdi.
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4 Kasım'da kara para akladıkları ve vergi kaçırdıkları gibi birtakım suçlamalarla tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat'ın aylar sonra tahliye oldu.
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Tutuklananlar arasında sadece Dilan ve Engin Polat değil, ailenin pek çok üye de bulunuyordu. Cezaevine gönderilenler arasında Engin Polat'ın babası Sezgin Polat, kardeşi Alper Kürşat Polat, Dilan Polat'ın ablası Sıla ve kardeşi Can Doğu da vardı.
Tutukluluk döneminde yaşanan detaylar da yakından takip edilmişti. Bir dönem yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen ve Alper Kürşat'la evlilik hazırlığı içinde olan Hazal Erdoğan'ın Dilan içerdeyken yaptığı paylaşımlar yüzünden eltiler arasında ipler gerilmişti.
Hazal'ın tam da Dilan Polat'ın "intihar ettiği" iddiası gündemdeyken estetik üzerine gülerek paylaşım yapmasını affetmeyen olaylı fenomenin duruma çok kızdığı da söylenmişti.
Ortalığın karıştığı dönemde Dilan Polat'la olan pozlarını kaldırdığı ve eltisiyle küstüğü iddialarına karşılık yazılı açıklama yapan Hazal gelin çoğu kişiyi inandıramamıştı.
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Dilan'ın tahliyesinden sonra Engin, Alper Kürşat ve Sezgin Polat'ın davası için mahkemede bir araya gelen eltilerin yan yana görüntülememesi de küslük iddialarını arttırdı tabii.
Kocacığının tahliyesinden 10 gün sonra Instagram'ına resmi dönüş yapan Dilan Polat bu sefer de yaptığı paylaşımla gündem oldu.
Alper Kürşat Polat'la poz paylaşan Dilan Polat, kadraja eltisi Hazal Erdoğan'ı almadı. Dilan'ın koyu saçları yüzünden eski bir fotoğrafı yeniden paylaştığı iddiası da var. Ancak bu yine de pozda eltisinin olmadığını da değiştirmez.
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