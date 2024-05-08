Dilan Polat Kendisi İçerdeyken Yakınlarının Ne Tür Paylaşımlar Yaptığını Merak Edince Ortalık Karıştı!
Dilan Polat Kendisi İçerdeyken Yakınlarının Ne Tür Paylaşımlar Yaptığını Merak Edince Ortalık Karıştı!
Geçtiğimiz günlerde cezaevinde intihara kalkıştığı iddia edilen Dilan Polat, içerdeyken yakınlarının ne tür paylaşımlar yaptığını merak etmiş. Arkadaşı Canan Toprak'tan söz konusu paylaşımların çıktılarının istenmesi üzerine Polat ailesinin gelini Hazal Erdoğan'ın paylaşımları sildiği iddia edildi. Polat ailesiyle arası gerilen Canan Toprak yayın kanalında yazdıkları bomba etkisi yarattı!
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Doğum fotoğrafçılığıyla başladığı kariyerini güzellik sektörüne taşıdıktan sonra kısa sürede servet sahibi olan Dilan Polat'ın lüks hayatı fazla göze batmıştı.
"Nereden geliyor bu paranın kaynağı?" sorgulamasıyla MASAK radarına giren Polat çifti haklarındaki kara para aklama ve vergi kaçırma dahil olmak üzere birçok suçlamayla tutuklanmıştı.
4 Kasım'dan bu yana tutuklu bulunan Dilan ve eşi Engin Polat'tan haberler getiren avukatlar ve yakın arkadaşları tarafından yeni bir haber daha gelmişti.
Görülen bir davasında tutukluluğunun devam edeceğini öğrendikten sonra sinir krizi geçiren Dilan Polat'ın cezaevinde intihara kalkıştığı iddia edilmişti.
Sabah'ın haberine göre; kendisini kesici aletle yaralayan ve sağlık sorunlarının tehlike arz ettiği belirtilen Dilan Polat'ın avukatlarının tahliye talebinde bulunduğunu da öğrenmiştik.
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Polat cephesinde yeni gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor. Aranızda Canan Toprak ismini duyanlar vardır belki; kendisi Dilan'ın en yakın arkadaşı.
Engin Polat gibi tutuklu bulunan kardeşi Alper Kürşat Polat'la evlenme hazırlığı içinde Hazal Erdoğan'ın Dilan'la yaptığı paylaşımları hesabından sildiği iddiası üzerine ortalık biraz daha karıştı.
Kendisi cezaevindeyken yakınlarının sosyal medyada ne tür paylaşımlar yaptığını merak eden Dilan Polat, yakın arkadaşından tüm bunların çıktılarını istemiş.
Instagram hesabı üzerinden yayın kanalı açan Canan Toprak adeta ateş püskürdü. "Yolladığım çıktılar bunlardır. En ufak bir eksik fazla şop yok" diyen Toprak o kareleri art arda yayınladı.
Toprak, Dilan Polat'ın cezaevinde kötü durumda olduğu anlarda eltisi Hazal Erdoğan'ın "burun deliği estetiği" üzerine paylaşımlar yaptığı anların da çıktılarını arkadaşına iletmiş.
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Polatgiller'in gelini Hazal'ın paylaşımları sonrası yayın kanalından ağzını açıp gözünü yuman Canan Toprak'dan zehir zemberek sözler geldi.
Hazal, Canan Toprak'ın yengesi Dilan'a gönderdiği hikaye çıktılarını gördükten sonra imalı paylaşımda bulundu. Toprak ise Hazal'a "öyle bir söylerim yüzüne yüzüne ama sen kaldırabilir misin" diye yanıt verdi.
Instagram hesabından bir de paylaşım yapan Canan Toprak şu ifadelerle de dikkat çekti:
Polat ailesine yakınlığıyla bilinen Ahmet Selim Yazıcı da konuya dahil oldu. Aileden yana olduğunu belli eden Yazıcı'yı affetmeyen Canan Toprak, Yazıcı'nın elinde Polat ailesini yok edecek ses kayıtlarının olduğunu öne sürdü.
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