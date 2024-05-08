Dilan Polat Kendisi İçerdeyken Yakınlarının Ne Tür Paylaşımlar Yaptığını Merak Edince Ortalık Karıştı!

Siz Dilan’a söylemiş olduğunuz üzere gerekli tüm her şeyi yaptığınız için mi benim, Dilan’ın bana YAZILI şekilde olan talep ve ricasına karşılık paylaşımım sonrası gittiniz de tüm resmi işlemlere başladınız? Ya peki raporun temiz çıktığı bilgisini ben mahkeme günü size söyleyin bari kendine gelsin çok kötü dediğim halde neredeyse bir hafta sonra söyleyerek mi üzerinize düşen görevinizi yaptınız? Ya da ne sanıyorsunuz bunlar ortaya hiç çıkmayacak mı? Ben delilsiz, raporsuz, teyitsiz hiç konuşmadım, sadece buradan paylaşmadım..

Kendi avukatları bana özelden durumu teyit edip, diğer taraftan yalanlayabiliyorsa bu durumda hesap sorulacak kişi ben değilim ikili tavır takınanlar olacaktır.Dışarıda olanların bir kısmını sunmam neden sizi bu kadar rahatsız etti?Üstelik fragman tadında çok minik kısmıydı..Madem bu kadar rahatsız edici hareketlerde bulunuyordunuz, Dilan’ın öğrenmesini istemeyecek kadar hem de neden paylaştınız?Bu zamana kadar sustuysam bu kadar da asıl ben arkadaşım için sustum.Ama beni yalanlamaya kalkarsanız, ben öyle bir gerçeklik yaşatırım ki size hayatınız boyunca unutmazsınız.Tüm bildiklerimizi konuşacaksak buyrun ben buradayım ama şimdiye kadar yaptığınız gibi kaçak şekilde olmasın.Biz seni biliyoruz Canan olur mu hiç öyle deyip de arkamdan çevirdiğiniz işlere bile sustum.Bana aramızda kalsın diyen kimseyi ben kimseye dememişken, aramızda kalsın diye konuşan korkaklar arkamdan aklınca iş çevirir olmuşlar.

Ben Dilan’a dün son yazımı yazmıştım.Cevabımı da aldım.Şartları biliyorum o yüzden sesimi çıkartmıyorum o konu ile ilgili.Ama elbet çıkacak Dilan oradan, bakın işte asıl ben o zaman konuşacağım.Şimdilik benden bu kadar.