Dilan Polat Tahliye Olabilir! Avukatı Başvuru Yaptı, Dilan Polat Adli Tıp Kurumu’na Sevk Edilecek

'Suç örgütü kurma ve üye olma', 'mal varlığı değerlerini aklama' ve 'yasadışı bahis' suçlarından yaklaşık 6 aydır cezaevinde tutulan sosyal medya fenomeni Dilan Polat hakkında sürpriz bir gelişme yaşandı.

Dilan Polat’ın avukatı, kendisini kesici aletle yaraladığı, sağlık sorunlarının tehlike arz ettiği belirtilerek tutuklu olarak cezaevinde kalmasının elverişli olmadığı gerekçesiyle tahliye talebinde bulundu.

Başsavcılık da Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na yazı yazarak Dilan Polat'ın en yakın adli tıp kurumu birimine sevk edilmesine karar verdi.

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